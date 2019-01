Jens Dendoncker in z'n blootje gezet en Sven De Ridder verkoopt een broodje aap: dit was ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ KD

14 januari 2019

21u40 0 TV De laatste reguliere aflevering van ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen’ was een waardige afsluiter van dit seizoen. De fratsen van Jens Dendoncker en zijn team blijven spitsvondig én hilarisch. Wij zetten alvast de beste fragmenten uit deze aflevering op een rij.

1. Een blote dikke duiker met een Story aan

Een hardhorige bloemist, je zal er maar mee te maken hebben. Bernd wil zijn excuses aanbieden aan zijn schoonmoeder voor alle stomme grapjes die hij al met haar uithaalde. Enter: de hardhorige bloemist die Brigitte komt verrassen met een blote dikke duiker met een Story aan. Of was het “grote dikke ruiker met een sorry aan”?

2. Steven is te gast op zijn eigen begrafenis

Steven wordt door zijn vrienden uitgenodigd voor een Halloween-tocht, die eigenlijk een griezelige trip is naar zijn eigen begrafenis. Zijn gezin hoopt hem zo van z'n rookverslaving af te helpen.

3. Jens Dendoncker wordt zelf gefopt

Sven De Ridder is soms een beetje een doemdenker. Zijn beste vriend Kristof wil Sven duidelijk maken dat hij soms wat chiller mag zijn. Hij zorgt ervoor dat Sven een afspraak heeft aan de zoo waar een gorilla ontsnapt. Alleen zit Sven mee in het complot en wordt niet hij, maar presentator Jens gefopt.