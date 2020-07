Jens Dendoncker in ‘De Zomer Van’: "Voor een goede show heb ik 100 try-outs nodig” SDE

23 juli 2020

06u00

Bron: VTM 0

Vanavond maakt Jens Dendoncker zijn intrede in ‘De Zomer Van’. Eric Goens volgt hem tijdens zijn bijzondere zomer van 2020. Jens toont hoe hij zich voorbereidt op zijn shows en vertelt dat hij 100 try-outs nodig heeft om een goede show te hebben. “De wiskunde is dat je idealiter drie lachen hebt per minuut. Maar daar raak ik niet aan. Het is een heel analytisch boeltje, hoor.”

‘De Zomer Van’, van maandag tot en met donderdag om 21.00 bij VTM en op VTM GO.

