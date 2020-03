Jens Dendoncker houdt zich creatief bezig en Laura Tesoro werkt aan haar clubtour in ‘Blijf In Uw Kot’ TK

23 maart 2020

13u46 0 TV VTM en Qmusic slaan de handen in elkaar voor ‘Blijf in uw kot!’. Van 9 tot 12 uur presteren een VTM-schermgezicht en een Qmusic-dj, uiteraard op veilige afstand van elkaar, elke dag samen het programma. Vandaag: een opgesloten Olga Leyers, Andy Peelman verveelt zich en een toptip van Ingeborg.

Jens Dendoncker en vriendin Lauren Versnick houden zich deze dagen nuttig bezig: Lauren plant om zelf mondmaskers te naaien, en Jens maakt opmerkelijke filmpjes voor zijn volgers.

Ook Laura Tesoro belde even in. Zij heeft een clubtour op de planning staan in mei. “Momenteel gaat die nog door, dus ik probeer hier thuis veel te oefenen. Maar het blijft afwachten natuurlijk.”

Tim Hofman, presentator van het Nederlandse programma ‘#BOOS’, zit ook voor de zekerheid in isolatie. Hij schetst de situatie in Nederland.

Geen ‘Blijf In Uw Kot’ zonder Ingeborg. Vandaag zorgde ze voor een rustmoment met ademhalingsoefenen.

En Sam De Bruyn vertelde nog even hoe Qmusic er de komende tijd zal uitzien.