Jens Dendoncker gaat op één knie voor Lauren Versnick in ‘Code van Coppens’ SDE

13 november 2019

00u00 1 TV Deze week nemen Eén-collega's Jeroen Meus (41) en Wim Lybaert (51) het in 'Code van Coppens' op tegen BV-koppel Jens Dendoncker (29) en Lauren Versnick (25). De twee duo's spelen bandieten die net uit een gevangenistransport zijn ontsnapt en nog altijd met kettingen en boeien aan elkaar vasthangen. Probeer op die manier maar eens een kluis te openen of één van de raadsels van Staf en Mathias op te lossen...

Het blijkt in ieder geval de ultieme relatietest te zijn voor Jens en Lauren. Hoe ze het ervan afbrengen, kunnen we niet verklappen, maar in vrijgegeven beelden is wel al te zien hoe Jens op één knie gaat voor zijn geliefde.

'Code van Coppens’ om 20.35 uur op VTM.