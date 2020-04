Jennifer Lopez speelt gulle schenker in nieuwe tv-show - maar niet met haar eigen geld SDE

11 april 2020

13u55

Bron: Page Six 0 TV In ‘Thanks a Million’, een nieuwe show van streamingplatform Quibi, delen beroemdheden maar liefst 100.000 dollar uit aan nietsvermoedende mensen. Maar van welke bankrekening komt dat geld eigenlijk? Page Six zocht het uit.

De opzet van ‘Thanks a Million’ klinkt alvast veelbelovend. In elke aflevering kiest een beroemdheid - van Jennifer Lopez over Kevin Hart tot Kristen Bell - iemand uit hun verleden uit die het volgens hen verdient om eens in de bloemetjes gezet te worden. Die persoon krijgt vervolgens maar liefst 100.000 dollar (zo’n 91.437 euro) aangereikt van de desbetreffende beroemdheid, al is het wel de bedoeling dat hij of zij de helft van het gekregen bedrag vervolgens doorgeeft aan iemand anders. Zo moet het verder gaan, waardoor je een aaneenschakeling van goede daden en positiviteit krijgt.

Klinkt bijzonder, want je krijgt niet iedere dag 100.000 dollar van een beroemdheid als Jennifer Lopez. Alleen: het geld komt niet écht van haar bankrekening: zij overhandigt het alleen. Page Six hoorde uit betrouwbare bron dat de beroemdheden dus niet hun eigen geld uitgeven, maar dat Quibi en het team achter ‘Thanks a Million’ de nodige som ophoesten.

Populair

Dat kleine detail weerhoudt ‘Thanks a Million’ er niet van om nog geen week na de release al een van de populairste shows van Quibi te worden. Waarschijnlijk heeft dat te maken met de persoonlijke verhalen van de beroemdheden in kwestie. Zo geeft Kevin Hart zijn 100.000 dollar aan het verplegend personeel van het ziekenhuis waar hij verzorgd werd na zijn auto-ongeluk vorig jaar.

Jennifer Lopez koos dan weer voor een fan die een dochtertje met een hersenverlamming heeft. In de trailer die werd vrijgegeven, is te zien hoe ze hen bezoekt. “Ik heb heel veel aan je gedacht, weet je dat?" vraagt ze aan het kleine meisje, Zoey. “Je bent een erg bijzonder meisje." “Erg bijzonder?”, vraagt het meisje. “Ja", verzekert de superster haar. “Je inspireert me. Je bent elke dag zo sterk.” Het meisje kan het niet geloven: “Ik ben sterk?” Opnieuw antwoordt Jennifer, terwijl zij en Zoey’s moeder een traantje wegvegen: “Ja! En je bent zo lief voor je moeder."

“De ontmoeting met Zoey heeft me zo hard geraakt”, vertelt Jennifer nog. “Het herinnert me aan wat belangrijk is in het leven. En soms, wanneer je het druk hebt en je zo veel shows doet, dan vergeet je zo'n dingen. Jullie hebben me er opnieuw aan herinnerd. Jullie brachten me terug op aarde. Ik kon jullie niet uit mijn hoofd zetten.”

Lees ook:

IN BEELD. 50 jaar, maar nog geen haar veranderd: Jennifer Lopez door de jaren heen

Jennifer Lopez reageert op overspelgeruchten: “Ik weet wat de waarheid is”



Hoe het auto-ongeluk het leven van Kevin Hart veranderde: “Ik wil het beter doen dan voordien”