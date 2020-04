Jennifer Aniston zoekt publiek voor 'Friends'-reünie SDE

21 april 2020

20u33

Bron: ANP 0 TV Wie Jennifer Aniston (51) en haar ‘Friends’-collega’s eens van dichtbij wil bewonderen, kan tickets winnen voor de langverwachte reünie van de zes vrienden. Dat maakt de actrice bekend op Instagram.

Bij een foto van de zes castleden van ‘Friends', schrijft actrice Jennifer Aniston: “We nodigen jou en vijf van je vrienden uit om ons te vergezellen op ‘Stage 24‘”, dat is de set op het terrein van Warner Bros waar ‘Friends’ jarenlang werd opgenomen. “Wees onze persoonlijke gast in het publiek tijdens de opnames van onze HBO-reünie, als we terugblikken op de show en al het plezier dat we hadden. We hopen dat dit jullie vreugde zal brengen en dat het iets is om naar uit te kijken."

Wie kans wil maken op zo’n uitnodiging, moet eerst een zelfgekozen som doneren aan de organisatie All In, die eten voorziet aan Amerikanen die daar nood aan hebben.

Wanneer de opnames zullen plaatsvinden, is nog niet helemaal duidelijk. Normaal gezien zou het gesprek tussen Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry en David Schwimmer nog deze maand opgenomen worden, maar de opnames zijn al zeker tot mei uitgesteld.

Lees ook:

Friends-reünie uitgesteld door coronavirus

Nieuwe details over ‘Friends’-reünie: Ellen Degeneres zou de reünie hosten

Slecht nieuws voor ‘Friends’-fans: reünie wordt waarschijnlijk uitgesteld tot 2021





Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.