Jennifer Aniston droomt van Friends-reünie TDS

01 augustus 2018

20u36

Bron: ANP 0 TV Hoewel er waarschijnlijk nooit een reünie van de tv-serie Friends zal komen, denkt Jennifer Aniston er desondanks nog wel aan. In het septembernummer van InStyle noemt de actrice haar rol in de sitcom haar leukste baan ooit.

"Courteney Cox en Lisa Kudrow hebben het wel eens over een reünie gehad. En ik heb er ook over gefantaseerd", zegt Jennifer. "Ik zou niet weten hoe het er nu uit zou zien, maar je weet het maar nooit. Er krijgen momenteel zo veel oude shows een reboot."

Mocht er echt interesse in zijn voor een reünie, dan zal Matt LeBlanc (Joey Tribbiani in de serie) het moeilijkst te overtuigen zijn, verwacht Jennifer. "Ik weet dat Matt LeBlanc de vraag niet meer wil horen. Maar misschien kunnen we hem ompraten. Of we geven het gewoon wat tijd en ondertussen werken Lisa, Courteney en ik aan een reboot van The Golden Girls", grapt ze.

Friends liep van 1994 tot 2004 en betekende de doorbraak van hoofdrolspelers Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc en David Schwimmer. De serie is nog altijd mateloos populair. Al jaren wordt gespeculeerd over een mogelijke reünie. Friends-bedenker David Crane zei in juni nog dat hij verwacht dat er nooit een reboot zal komen.