Jenna Dewan keert terug naar dansvloer in ‘Netflix Original’-serie ‘Soundtrack’ LV

13 december 2019

13u48 0 TV Actrice Jenna Dewan (39) trekt haar dansschoenen terug aan voor de nieuwe serie ‘Soundtrack’. De ‘Netflix Original’ zal op muzikale wijze de romantische verhalen tussen verschillende personages vertellen.

Jenna Dewan steeg naar de top in Hollywood na het immense succes van ‘Step Up’, de dansfilm uit 2006 waar ze ex-man Channing Tatum (39) leerde kennen. Nu waagt ze zich terug op de dansvloer, want de actrice verschijnt in de aankomende serie ‘Soundtrack’ op Netflix. Die vertelt de liefdesverhalen van een diverse groep mensen uit verschillende kringen in het bruisende Los Angeles. Elke aflevering uit de tiendelige reeks zal steeds rond twee verschillende personages draaien en de liefdesperikelen in hun leven.

De focus ligt - zoals de naam van de serie al doet vermoeden - voornamelijk op muziek. “Elk personage heeft z’n eigen soundtrack. Afhankelijk van de leeftijd, volgt de muziek hen,” legt maker Joshua Safran uit an ET Online. De Amerikaanse producer werkt trouwens ook aan een revival van ‘Gossip Girl’ en is geen onbekende in de industrie. “Elke aflevering is een mini liefdesverhaal in een musical. Dus er is muziek, dans, acteerwerk. Het is heel uniek. Ik denk niet dat je al ooit zoiets gezien hebt,” voegde Jenna Dewan er nog aan toe.

De muziek is bovendien heel divers. Zo zullen er personages zijn die op de tonen van Etta James en Lauryn Hill zullen performen, terwijl anderen dan weer mogen werken met tracks van hedendaagse muzikanten zoals The Weeknd en Bruno Mars. Hoewel er nu al vergelijkingen met het populaire ‘Glee’ worden opgegooid, brengt Safran duidelijkheid. “Het is niet de typische musical waar je op een podium staat of al zingend door de gang dartelt. Elk liedje is onderdeel van het verhaal,” belooft de producer.

‘Soundtrack’ is vanaf 18 december beschikbaar op Netflix.