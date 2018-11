Jelle Van Damme valt in voor Hans Vanaken in ‘De Slimste Mens ter Wereld’ TDS

09 november 2018

12u55

Bron: VIER 0 TV Zopas maakte de bondscoach zijn selectie bekend voor de interlands in de Nations League tegen IJsland en Zwitserland. Hans Vanaken, middenvelder bij Club Brugge, gaat mee om de nationale eer te verdedigen. En dat heeft zo zijn gevolgen voor ‘De Slimste Mens Ter Wereld’.

“Het stond in de sterren geschreven: Hans Vanaken is momenteel zo briljant aan het voetballen dat hij wel moest geselecteerd worden”, klinkt het. “En Rode Duivels hebben het druk, druk, druk, waardoor het agenda-matig echt onmogelijk is om ook nog ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ te worden.”

“Geen Hans Vanaken dus in onze quiz dit jaar, maar zijn vervanger mag er zijn: ex-Rode Duivel Jelle Van Damme, momenteel erg sterk bezig, en dan nog bij de ploeg van mijn hart”, aldus Erik Van Looy. “Eindelijk een Antwerpspeler in ‘De Slimste Mens ter Wereld’: ik kijk er reikhalzend naar uit!”

Bakken ervaring in verdediging, maar nu dus volle aanval van op de bank van ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Of Jelle Van Damme ook hier meesterlijk kan scoren weten we pas eind november.