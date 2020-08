Jelle Cleymans presenteert goednieuwsquiz ‘De Positivo’s’ op VTM Mark Coenegracht

19 augustus 2020

06u30 0 TV Vanaf maandag start VTM in de late avond, rond 22 uur, met de actuaquiz 'De Positivo's'. Acteur en zanger Jelle Cleymans (35) is de presentator van dienst.



Samen met drie bekende panelleden - onder wie William Boeva, Jens Dendoncker, Natalia, Jef Neve en Soe Nsuki - zal hij gedurende enkele weken, telkens van maandag tot donderdag, op zoek gaan naar het leukste nieuws van de dag. "Corona bezorgt ons veel ellende, maar biedt hier en daar ook kansen. Het programma is spontaan ontstaan bij enkele makers die zelf ook nood hadden aan een portie positiviteit. Ik begrijp goed dat ik een verrassende naam ben als quizmaster, maar als nieuwsjunk en iemand voor wie het glas altijd halfvol is, is dit op mijn lijf geschreven. En een mens moet al eens 'Spring'-en", lacht Jelle, die doorbrak in de gelijknamige Ketnet-serie. “De Positivo’s wordt niet met grootse technische middelen gemaakt, maar wel - en dat vind ik veel belangrijker - met een kleine gemotiveerde ploeg die enorm veel goesting heeft om er een lap op te geven en de zomer op een positieve manier af te sluiten.”