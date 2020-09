Jelle Cleymans presenteert ‘De Positivo’s’ vanuit zijn living: “Iemand uit mijn bubbel heeft corona” MVO

10 september 2020

09u23 0 TV Opvallende taferelen in de laatste nieuwe aflevering van ‘De Positivo’s’: Jelle Cleymans (35) presenteerde het programma woensdag van thuis uit. Hij zit namelijk in quarantaine omdat iemand uit zijn persoonlijke bubbel positief heeft getest op het coronavirus.

“Nee, er is niets mis met je tv”, begon Cleymans aan de uitzending. “Omdat iemand in mijn bubbel positief heeft ‘geblazen’ op corona, zit ik in quarantaine. Maar omdat het technisch mogelijk is, presenteer ik vandaag gewoon vanuit mijn eigen woonkamer.” Wie er positief heeft getest, zegt hij niet, maar zou het mogelijk kunnen gaan over Jonas Van Geel. Bij VTM zitten namelijk verschillende ploegen in quarantaine wegens een uitbraak van het virus. Onder hen ook Jonas, een goede vriend van Jelle, die helaas één van de bevestigde gevallen is.

De drie gasten van Jelle: Dimitri Leue, Laura Tesora en Jeron Dewulf, konden alvast hartelijk lachen om zijn vreemde verschijning op het scherm. “Nu ga ik zeker winnen als wij tegen elkaar voetballen", grapt Dimitri. “Ah ja, want jij hebt geen onderkant!”