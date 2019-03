Jefferson uit ‘Temptation Island’ heeft relatie met ‘Ex On The Beach’-deelneemster KD

01 maart 2019

08u39

Bron: Cosmopolitan 0 TV Jefferson uit ‘Temptation Island’ heeft een nieuwe vriendin. De ex van Lize is gevallen voor Hannah, die we kennen uit ‘Ex On The Beach’. Dat bevestigen de twee in een interview met Cosmopolitan. “We zijn heel gelukkig”, klinkt het verliefd.

Jefferson nam in 2017 met zijn vriendin deel aan ‘Temptation Island’. Het koppel overleefde de relatietest niet en Jefferson ging als vrijgezel naar huis. Lize verliet het eiland met een nieuwe vriend. Zij viel voor de charmes van verleider Ken, met wie ze nog steeds samen is. Met Hannah Jacobs, die in 2017 nog te zien was in ‘Ex On The Beach: Double Dutch’, heeft nu ook Jefferson terug het geluk in de liefde gevonden.

Hoewel het duo al twee jaar niet meer op televisie komt, worden ze nog steeds herkend. “Wanneer we samen op straat lopen, merk je wel dat mensen kijken", klinkt het in Cosmopolitan. Nog eens deelnemen aan ‘Temptation Island’ of een soortgelijk programma ziet het koppel dan ook niet zitten. “Het is niet iets wat op onze to do-lijst staat”, aldus het stel.