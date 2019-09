Jeff Hoeyberghs zoekt miljoenenwoning in ‘Huizenjagers’ DBJ

09 september 2019

00u00 0 TV 'Huizenjagers' begint vanavond aan een miljoenenweek, waarin de kopers enkel op zoek gaan naar panden van meer dan een miljoen euro. Onder hen plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs (57, midden op foto). De bekende arts heeft plannen om een centrum te openen waar mensen op retraite kunnen om te bekomen van hun operatie. Daarnaast wil hij op het domein een privéwoning voor zichzelf.

In tegenstelling tot de andere afleveringen zijn de makelaars in de miljoenenweek niet gebonden aan één specifieke regio. Het zwarte 'Huizenjagers'-busje rijdt deze week dus het hele land door, van West-Vlaanderen tot in de Ardennen.

'Huizenjagers’, VIER, 19.40 uur