Jef Vermassen ontvangt dreigbrieven in de 'Bende van Nijvel' zaak: "Gisteren nog een brief gekregen" DBJ

Jef Vermassen is in de ban van de 'Bende van Nijvel' en steekt dat ook niet onder stoelen of banken. Sommige willen hem duidelijk waarschuwen om niet verder te zoeken. "Ik heb gisteren nog een rare anonieme brief gekregen", zegt Vermassen in 'Gert Last Year'. De advocaat verklaart zelf ook dat hij ten dele op de hoogte is van wie er achter de zaak zit. "Ik vrees dat mensen van stoel vallen."

SBS Jef Vermassen