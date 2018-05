Jean-Pierre Van Rossem krijgt film over zijn leven: "Het wordt zijn testament" MVO

03 mei 2018

07u03

Bron: Nieuwsblad 0 TV Jean-Pierre Van Rossem (72) vult binnenkort het rijtje van d e bende-Haemers en Danny Vanhamel aan in de reeks van Peter Boeckx. Zo krijgt de econoom binnenkort een verfilming van zijn levensloop.

Er valt genoeg te vertellen over Van Rossem, die in de jaren '70 in de cel belandde voor valsheid in geschrifte. Destijds was hij ook verslaafd aan heroïne. Daarna kwam hij met het beruchte Moneytron, een beleggingsbedrijf dat de koersen van de beurs zou kunnen voorspellen, maar in realiteit meer in de buurt kwam van oplichterij. Ook Moneytron leverde hem uiteindelijk vijf jaar cel op.

TV ‘Geen gezwijn, stem libertijn’

Van Rossem bleef ook niet onbesproken als politicus. Zijn libertijnse partij R.O.S.S.E.M sleepte zowaar drie zetels in de Kamer en een in de ­Senaat in de wacht. Toen koning Albert in 1993 de eed aflegde, galmde Van Rossems "Vive la république d’Europe" door de zaal...

De laatste jaren heeft de man echter geen grootse plannen meer. Naar eigen zeggen heeft hij vorig jaar euthanasie aangevraagd. Normaal gezien zou hij in 2017 het leven laten, maar speciaal voor Boeckx blijft hij nog wat langer.

De documentaire zal ten vroegste dit najaar op Vier te zien zijn.