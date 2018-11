Jean-Pierre Van Rossem blikt terug in eigen reeks: “Ik heb van alles spijt” DBJ

21 november 2018

14u10 0 TV Binnenkort start met ‘Van Rossem’ een nieuwe docureeks van Peter Boeckx op televisie. De econoom en voormalig politicus kijkt terug op zijn leven en zegt spijt te hebben. “Ik heb van alles spijt. Maar als ik het anders had gedaan, was het nooit zo boeiend geweest.”

Er valt genoeg te vertellen over Jean-Pierre Van Rossem, die in de jaren ’70 in de cel belandde voor valsheid in geschrifte. Destijds was hij ook verslaafd aan heroïne. Daarna kwam hij met het beruchte Moneytron, een beleggingsbedrijf dat de koersen van de beurs zou kunnen voorspellen, maar in realiteit meer in de buurt kwam van oplichterij. Ook Moneytron leverde hem uiteindelijk vijf jaar cel op. Zijn uitzinnige rijkdom sprak in de jaren ‘80 en ‘90 tot de verbeelding. Een vloot ferrari’s, kastelen, een megajacht, tientallen miljoenen dollars en heel wat vrouwelijk schoon. Van Rossem had het allemaal. Hij had naar eigen zeggen een fortuin van 898 miljoen dollar.

Vandaag is Van Rossem 73 jaar. De tijden van koffers vol geld, pitspoezen, legendarische feestjes in dancing Bocaccio en decadente overvloed zijn definitief voorbij. In zijn bescheiden appartementje in Kapelle-op-den-Bos leeft hij teruggetrokken en alleen. Hij schildert, leest en studeert. Hij stopte ook met roken. Bij zijn vorige operatie verloor hij net niet zijn linkerbeen.

In november van dit jaar kreeg hij opnieuw twee jaar effectieve celstraf en werd er 390.000 euro verbeurd verklaard wegens valsheid in geschrifte, witwassen, belastingfraude en oplichting. Van Rossem kampt met twijfels. Zich strijdvaardig tonen en “het ongeluksvonnis met alle macht blijven bestrijden” of definitief afscheid nemen. Hij is moe, maar kondigde toch aan volgend jaar nog een gooi te zullen doen naar een zetel in de Kamer. Of hoe de geschiedenis zich wel eens zou kunnen herhalen.

Peter Boeckx maakte eerder reeksen over de bende-Haemers en Danny Vanhamel, vanaf 4 december is Jean-Pierre Van Rossem aan de beurt.

