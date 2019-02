Jean-Marie Dedecker openhartig in ‘Alloo Bij’: “Ik was een lafaard om pas op mijn 60ste te scheiden” TK

26 februari 2019

07u15 0 TV Vanavond volgt Luk Alloo in ‘Alloo Bij’ in het voetspoor van politicus Jean-Marie Dedecker. Hij deed dat op een cruciaal moment: de verkiezingsdag op 14 oktober 2018. Hij zag een man overmand door emoties, die ook openhartig sprak over zijn privéleven.

Voor een keer in zijn carrière kreeg Jean-Marie Dedecker geen woord uit zijn keel. 14 oktober 2018 was een scharniermoment voor Dedecker. “Als ik de lokale verkiezingen verlies en geen burgemeester word, zal ik mij volledig terugtrekken uit het openbaar leven”, had hij van tevoren gezegd. Het werd een emotioneel moment toen Dedecker rond 16.15 uur via intimi te horen kreeg dat hij de meeste stemmen haalde in Middelkerke. Toen hij zijn aanhangers die hem al die jaren trouw waren gebleven, wilde toespreken, klapte hij plots dicht. “Ik ben te emotioneel, het lukt mij niet om jullie toe te spreken.”

Dedecker heeft het ook over zijn privéleven: “Ik had lang een dubbelleven, ik was een lafaard om pas op mijn 60ste te scheiden, zo had mijn vrouw geen kans meer om een nieuwe relatie aan te knopen. Dat was een enorme mislukking.”

Plassen in het wijwatervat

Een rebel is Dedecker altijd geweest. Ook als kind. Alloo bezoekt met de nieuwe burgemeester zijn oude school. “Ik was echt wel een kwajongen. Als misdienaar heb ik samen met anderen in het wijwatervat in de kerk geplast. Op een kerkstoel gekropen en dan goed gemikt. Dan kwamen die oudjes binnen en sloegen ze met het wijwater een kruisteken. Dan zaten we echt wel te gniffelen.” Op school kweekte hij zijn winnaarsmentaliteit. “Ik was een eenzaam kind, ik droeg de kleren van mijn oudere broer en wilde dokter worden. Hier op de schoolbanken heb ik geleerd wat winnen is. Alleen goud telt in het leven. Wat ben je met een bronzen medaille?”

Gepast voor een internationale carrière

Dedecker was 20 jaar bondscoach van de judoka’s zijn en kon met zijn ‘poulains’ maar liefst 144 medailles winnen op Olympische Spelen, EK’s en WK’s. Het buitenland aasde op hem, maar hij bleef in België. “Het heeft geen haar gescheeld of ik was in 1997 vertrokken naar Engeland. Daar kon ik zes keer meer verdienen dan bij ons. Maar op vraag van Ulla Werbrouck ben ik in België gebleven en niet gezwicht voor het geld.”

Als Alloo met Dedecker het federaal parlement bezoekt, zegt hij dat de 15 jaar in het gebouw een verloren periode was. “Ik heb geen emotie rond het parlement, ik ben op het einde weggestemd door de kiezer. Ik zou het zo deleten. Mijn judocarrière als bondscoach draag ik pas echt in mijn hart.” Toch komt Dedecker op 26 mei terug op als verruimingskandidaat van de N-VA.