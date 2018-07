Jean-Claude Van Damme reageert op aantijgingen van homofobie: "Als we al niet meer mogen lachen" SD

03 juli 2018

17u13 0 TV Jean-Claude Van Damme (57) bijt van zich af nadat hij op sociale media beschuldigd wordt van homofobie naar aanleiding van zijn uitspraken tijdens de Franse talkshow 'On n'est pas couché'. "Ik ben helemaal niet homofoob", zegt hij.

"Vrouwen trouwen, mannen trouwen, honden trouwen, iederéén trouwt... En iederéén scheidt", met die uitspraak haalde Jean-Claude Van Damme zich begin deze week de woede op de hals van een pak kijkers. Zij vinden zijn uitlatingen ongepast en trekken van leer op sociale media.

Van Damme heeft deze ochtend voor het eerst gereageerd op de heisa in een interview op de Franse zender CNews. "Men heeft er niets van begrepen. En blijkbaar mogen we ons ook al niet meer amuseren op tv", steekt hij van wal. "Nee, ik heb niets tegen homo's. Ik heb niets tegen vrouwen. En ik heb al zeker niets tegen honden", verdedigt hij zich. "Dit is gewoon een voorbeeld van hoe woorden uit hun context worden gerukt. Misschien wel om mij schade te berokkenen. Dus laat je niets wijsmaken. Ik heb niets tegen het homohuwelijk. Dat heb ik trouwens nooit gezegd. Het leven is mooi en ik hou van iedereen."

De acteur maakt ook van de gelegenheid gebruik om te reageren op een paar kijkers die zijn uitlatingen hadden gerapporteerd aan de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector (CSA). "Mijn neef is homoseksueel, de twee beste vrienden van mijn moeder zijn homoseksueel. Genoeg mensen in mijn entourage zijn homoseksueel", zegt hij. "Mensen mogen denken wat ze willen. Daar heb ik lak aan. Mensen die me echt kennen, weten hoe ik ben en waar ik voor sta", sluit hij af.

« Les hommes se marient, les femmes se marient, les chiens se marient. » Jean-Claude Van Damme. #ONPC pic.twitter.com/m9ZFpcxvtL Kevin Lheritier(@ lheritierkevin) link