Je zal maar een ‘Thuis’-baby zijn: waarom slechts één op de drie kinderen overleeft in de soap Hans Luyten

06 december 2018

Moet café Frens in 'Thuis' binnenkort een babyhoek voorzien? Tamara is zwanger en Paulien hoopt dat nieuws ook te krijgen nu ze een ivf-behandeling volgt. Al juichen ze beter niet te vroeg. Zwangerschappen en geboortes zijn heuglijk nieuws, maar in soapland lopen ze soms faliekant af. De reden? Baby's zijn moeilijk te regisseren en ook de wet op de kinderarbeid zorgt heel wat beperkingen.

De voorbije vijf jaar waren er negen zwangerschappen in 'Thuis' - die van Tamara niet meegerekend - maar ze leverden niet allemaal babygeluk op. De recentste twee - die van Paulien na eerdere ivf-behandelingen - liepen verkeerd af. Nog meer drama: sinds 2013 stierven er ook drie baby's in de Eén-soap. Het ging om Jack (het zoontje van Bram en Jana), Lucas (het zoontje van Femke en Peter) en Zoë (het dochtertje van Mayra en Waldek). Van de vier overige, gezonde baby's heeft de kijker er één nog nooit gezien. De kleine Jenny is de dochter van Bianca en Mo, maar dat koppel woont al jaren in Marokko en komt nog amper ter sprake of in beeld. Blijven over en duiken wel af en toe op in 'Thuis': Vic (van Femke en Peter), Hannah (van Tim en Sam) en Magaly. Die laatste is de dochter van Twan en Nuria, die nu tijdelijk door Waldek wordt opgevoed.

Net een hond, niet te vertrouwen

Waarom loopt het zo vaak slecht af? "Er komen in 'Thuis' veel meer zwangerschappen voor dan in de meeste huishoudens", legt producer Hans Roggen uit. "Dat komt omdat wij maar over een dertigtal hoofdpersonages beschikken. Die moeten dus alles meemaken wat een mens kan overkomen. Het gevolg is dan ook dat er in hun levens veel meer gebeurt - én ze moeten dus meer tegenslagen verwerken. Daar hoort ook bij: afscheid nemen van iemand die je lief is. In 'Thuis' willen we geen enkel onderwerp uit de weg gaan. Al beseffen we zeer goed dat we bij die emotionele verhalen altijd extra moeten opletten om het juiste evenwicht te behouden."

"Dat er ondanks de vele zwangerschappen maar weinig baby's in 'Thuis' te zien zijn, heeft ook te maken met het feit dat borelingen niet te regisseren zijn", geeft Roggen toe. "Dat is ook de reden waarom geen enkel personage een huisdier heeft. Dieren en baby's kun je op een tv-set niet altijd je zin laten doen. Jonge ouders weten dat baby's het ritme van de dag bepalen. Ze huilen of slapen wanneer ze dat willen. En op een set kan dat bij een opname voor problemen zorgen. Als een hele ploeg moet wachten tot een baby eten heeft gekregen of getroost is: dat is niet handig. Bij een scène met kleine kinderen moeten we heel vaak improviseren. Dan nemen we bijvoorbeeld de scène al op zonder baby en monteren we er achteraf de beelden met het kindje tussen. In sommige gevallen werken we met levensechte poppen. Aangezien we daar nog nooit een opmerking over hebben gekregen, gaan we ervan uit dat de kijker dat nog niet heeft opgemerkt. Of we lossen het op met een aangepaste zin: 'Ik heb haar net in haar bedje gelegd.' Al proberen we zulke ingrepen zoveel mogelijk te vermijden."

Dat tv-makers weinig met baby's willen werken, heeft ook te maken met de wet op de kinderarbeid. Baby's - en bij uitbreiding peuters en kleuters - mogen tot hun zesde levensjaar maar zes dagen op een set werken. Niet per maand, maar zes dagen in zes jaar. Toch is 'werken' hier nogal relatief, aangezien kinderen op die leeftijd vaak enkel slapen of in een park spelen. Bovendien mag zo'n kindje maar vier uur per dag op een set aanwezig zijn en is het verplicht om tussendoor te rusten.

Eén baby, zes actrices

"Niet simpel allemaal, want baby's en peuters moeten op een set altijd wat kunnen acclimatiseren. Het duurt even voor ze zijn aangepast aan de vreemde omgeving en de hele opnameploeg", zegt producer Roggen. "Voor ons personage Zoë, de baby die een jaar geleden in 'Thuis' werd geboren, zitten we ondertussen al aan onze zesde 'actrice'. Daarvoor werken we samen met enkele vroedvrouwen, die binnen hun netwerk ouders zoeken die willen meewerken en hun baby graag in 'Thuis' zien opduiken. Bij het ongeval van Mayra in de seizoensfinale hebben we zelfs een tweeling ingeschakeld om alle scènes op te nemen. Maar voor de gevaarlijke scènes met het brandende autowrak beperkten we ons tot een pop. De kijkers kunnen gerust zijn: op de set worden onze jongste acteurs altijd met de beste zorgen omringd - en zijn de echte ouders ook altijd in de buurt."

