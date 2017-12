Je raadt nooit wie er uit dit luxe Pascale Naessens-servies eet bij Ilse Beyers Redactie

18u00 0 PVDB Harry De Visscher en zijn nieuwe vriendin Kristel. TV Gisteren hebben we onze online realityserie 'De Gelukzoekers' gelanceerd. In de eerste aflevering kwamen we I lse Beyers, Harry De Visscher en Peter Van den Berghe tegen. Deze drie fragmenten uit die aflevering mag je zeker niet gemist hebben.

Peter Van den Berghe is in Oeganda met zijn vrouw Faith. Hij praat over zijn vader Emiel, die aan kanker is overleden. "Mijn vader heeft nooit aan zijn kinderen laten blijken dat hij trots was op hen. Het is dan misschien wel dankzij hem dat ik het zo ver gebracht heb, want ik was constant bezig met zijn aandacht te zoeken."

Ilse Beyers toont ons haar woning in Berchem én ze stelt ons voor aan Jacob de kat. Beyers wil alleen maar het beste voor haar katten en dus eten de dieren uit het servies van Pascale Naessens.

"Ik durfde in het begin geen woord zeggen tegen Harry. En dan achteraf was het koekenbak hé. Ineens, baf, en ik kreeg een kus", vertelt Kristel, de vriendin van Harry De Visscher. Dat de twee gelukkig zijn samen, is duidelijk te zien.

De eerste aflevering gemist? Bekijk ze hier opnieuw.