Je kan het huidige seizoen van 'Thuis' nog de hele zomer online bekijken

03 juni 2019

10u47 0 TV Goed nieuws voor fans van ‘Thuis’ die wat achterop hinken, want de VRT zal het volledige huidige seizoen van de soap online zetten. Alle afleveringen - ook diegenen die nog zullen volgen - zal je de hele zomer kunnen herbekijken via VRT NU.

De VRT gaat hiermee in op een oproep van enthousiaste kijker Robin, die door haar stage al ettelijke afleveringen van haar favoriete soep gemist had. “Of de VRT niet alle afleveringen van het huidige seizoen tijdens de zomer kon laten staan?”, klonk het op Twitter. En zo geschiedde: normaal is elke aflevering tot 30 dagen na uitzending raadpleegbaar via VRT NU, maar het volledige 24ste seizoen zal dit keer de hele zomer online beschikbaar blijven.

Hey @VRT ! Ik ben een grote #Thuisopeen fan maar door m’n eindstage heb ik al niet meer kunnen kijken sinds 1 april. Ik heb nog tot eind mei stage.. en heb al keiveel gemist 😥. kunnen jullie pleaaaaaase alle afleveringen tijdens de zomer laten staan? Als afstudeercadeau?😎 #vrt pic.twitter.com/z2rWTqaVi2 Robin Oostvogels(@ mustberobin) link

Robin is niet de enige die haar soap online volgt. Op televisie kijken gemiddeld 1,2 miljoen mensen naar ‘Thuis’, maar ook op VRT NU wordt het programma druk bekeken. In totaal klikten al meer dan 8 miljoen mensen een aflevering van het huidige seizoen aan, en sinds het begin van het videoplatform gaat het om 20 miljoen gestreamde episodes van ‘Thuis’.