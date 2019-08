Je kan gratis naar de opnames van ‘Wat Een Jaar’ én maakt kans om in de prijzen te vallen

SDE

21 augustus 2019

Dit najaar is het tweede seizoen van 'Wat Een Jaar', de nostalgische spelshow met Koen Wauters, Jonas Van Geel en Nathalie Meskens, opnieuw te zien op VTM. En er is goed nieuws: als je wil kan je de opnames bijwonen. Je maakt meteen ook kans om een centje te winnen.

In deze nostalgische spelshow keren Koen Wauters, Jonas Van Geel en Nathalie Meskens samen met bekende gasten terug naar een bepaald jaartal. Niet alleen kan je de opnames bijwonen, maar je maakt ook kans om zelf in de prijzen te vallen als je op het einde van de show voor het winnende team hebt gekozen. Het geld in de pot wordt dan namelijk verdeeld onder deze supporters.

Inschrijven voor de opnames kan via deze website.