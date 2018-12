Je kan deze vakantie alle afleveringen van ‘Over Water’ in één keer bekijken MVO

18 december 2018

12u23 0 TV ‘Over Water’, de nieuwe Eén-reeks van Tom Lenaerts, kan je binnenkort in één keer bekijken. De eerste week van de kerstvakantie zijn alle afleveringen van ‘Over Water’ beschikbaar via Telenet, Proximus en VRT NU.

Tussen kerst en nieuw kan je ‘Over Water’ volledig bekijken via Proximus en Telenet. De reeks die voorlopig enkel zondag op Eén wordt uitgezonden, kan je dan volledig bingewatchen.

Acteur Tom Dewispelaere kruipt in de huid van John Beckers, een voormalige tv-ster die een laatste kans krijgt om z’n leven weer op de rails te krijgen. John gaat aan de slag in het havenbedrijf van z’n schoonvader, maar het duurt niet lang alvorens hij in de cocaïnehandel verzeild geraakt...

De volledige reeks zal beschikbaar zijn na de 2de aflevering op 23 december tot en met 31 december via Telenet, Proximus en VRT NU. Uiteraard zal er elke week op Eén zoals gepland een nieuwe aflevering van ‘Over Water’ te zien zijn op zondagavond .