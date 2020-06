Jason Statham was eerste keus voor ‘Peaky Blinders’: “Maar een sms’je veranderde alles” SDE

02 juni 2020

21u24

Bron: Esquire 0 TV In de historische dramareeks ‘Peaky Blinders’ speelt een weergaloze Cillian Murphy (44) de rol van gangster Tommy Shelby. Toch had het niet veel gescheeld of de rol was naar Jason Statham (52) gegaan, verklapt bedenker Steven Knight (61) in Esquire.

“Ik ontmoette hen allebei in Los Angeles om over de rol te praten", herinnert Steven Knight, de bedenker van ‘Peaky Blinders’ zich. “Ik koos voor Jason. Een van de redenen was omdat fysiek gezien, hij er stáát. Jason is gewoon Jason." Cillian Murphy maakte een iets minder goede indruk: “Wanneer je hem ontmoet, ziet Cillian er niet uit als Tommy. Logisch natuurlijk", schudt Steven het hoofd. “Ik was dom genoeg om dat niet te begrijpen.”

Maar de acteur wist wél wat hij in z'n mars had en stuurde achteraf een sms’je naar Steven. “Denk eraan, ik ben een acteur", schreef hij. “En dat is écht zo”, zegt Steven. “Want hij kan zichzelf helemaal transformeren. Wanneer je hem op straat tegenkomt, is hij een compleet ander mens." En dus kreeg niet Jason Statham, maar wel Cillian Murphy de kans om nu al zes seizoenen lang de rol van gangster Tommy Shelby te spelen.

