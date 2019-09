Jasmine Sendar uit ‘Grenslanders’ triomfeert na schulden, scheiding en depressie: “Ik móest me sterk houden” TDS

18 september 2019

Een frisse verschijning op het scherm is ze zeker, die Jasmine Sendar (41). Deze Antilliaans-Nederlandse actrice is aan de zijde van 'onze' Koen De Bouw in de zondagse Eén-reeks 'Grenslanders' te zien. Ze speelt Tara Dessel, een politievrouw die met zichzelf worstelt. En daar kan Jasmine zelf over meespreken. Begin jaren 2000 was ze een veelgevraagde soapactrice, maar op een gegeven moment bleven de opdrachten uit. Jasmine belandde in een neerwaartse spiraal: financiële problemen én een scheiding. In weekblad TV Familie blikt ze openhartig terug op die tijd.

“Die periode heeft van mij de sterke vrouw gemaakt die ik nu ben”, zegt Jasmine in het weekblad. “Dat is zo, ja. Want het voelde toen... alsof ik had gefaald. En alles kwam ook samen. Doordat ik weinig werk had, kwam ik in de schulden te zitten. En bovendoen lag net in scheiding met de vader van m’n zoontje Sol. Daardoor moest ik ook nog eens mijn huis verkopen. Heavy, hoor... Het was vaak puur overleven. Maar weet je: soms moet je gewoon door shit gaan om dingen te waarderen of anders te zien.”

Armoede is sowieso heel erg.

Ja, maar ‘t maakt je ook creatief. Echt waar. Ik heb toen zelfs een eigen kookprogramma gemaakt, omdat ik geld nodig had. Achteraf gezien mag ik zelfs dankbaar zijn voor die moeilijke periode.

Maar op het moment zelf dacht je daar wellicht heel anders over.

Tuurlijk. Want daar stond ik dan: een co-ouder zonder inkomsten. En ik woonde in het dure Amsterdam. Financiële stress is volgens mij de meest heftige die je kan hebben. De schulden stapelden zich op. En het lukte maar niet om die af te betalen. Ik kluste bij in de zorgsector, maar nóg haalde ik het niet. Dus ja, daardoor kreeg ik last van paniekaanvallen. En zo kreeg ik er ook nog een depressie bovenop. Pfff... Maar ik móest sterk blijven, hé.

Voor je zoontje Sol. Hij was misschien toch nog het zonnetje in je leven.

Grappig dat je dat zegt. Want Sol betekent zon, hé. Hij zit momenteel in het begin van z’n puberteit, dus het zonnetje is nu soms een donderwolkje. (lacht) Maar over ‘t algemeen is Sol een lief, gezellig kereltje. Ik wilde indertijd absoluut niet dat hij last zou ondervinden van mijn miserabele situatie. Gelukkig had hij zijn vader, met wie ik nog steeds een goeie verstandhouding heb. Maar telkens als Sol naar z’n papa was, stortte ik in...

Dat moet erg zwaar zijn geweest.

Ja, enorm. Over die ellendige tijd heb ik dus een onewomanshow gemaakt. Sommige vrienden die kwamen kijken zegden mij dan dat ze niet wisten dat ik zó diep had gezeten. Maar goed, ik heb ook heel fijne herinneringen, hoor.

Jij zet nu alles in op je acteercarrière.

Absoluut! Na ‘Grenslanders’ komt dit najaar de dramaserie ‘Dit zijn wij’ op de Nederlandse tv. Met mij, ja. En hopelijk opent ‘Grenslanders’ deuren in Vlaanderen. Wie weet ben ik binnenkort nog wel eens te zien in een Vlaamse serie of film. Ik zou er in ieder geval helemáál niks op tegen hebben!