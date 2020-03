Jasmijn Van Hoof over de nieuwe ‘Familie’-week: “Stefanie weet het allemaal niet meer” MC

01 maart 2020

19u00 0 TV Hoe dun is de lijn tussen liefde en verliefdheid? Stefanie weer er alles van en over, zo blijkt deze week in de VTM-soap ‘Familie’. Het pittige gesprek tussen Guido (Vincent Banic), de vriend van Stefanie, en Jonas, een ‘goeie vriend’, maakt veel duidelijk. “Stefanie zit echt in de knoei”, geeft actrice Jasmijn Van Hoof grif toe.

“Stefanie heeft een hele fijne vriendschap opgebouwd met Jonas, maar haar lief Guido pikt dat niet", vertelt Jasmijn Van Hoof, die de jonge vrouw vertolkt. “Het gaat zo ver dat hij Jonas gaat bedreigen om hem duidelijk te maken dat hij uit de buurt moet blijven. Stefanie komt daar achter en confronteert haar lief met de feiten. Maar Guido ontkent alles. En dan begint de miserie pas echt: moet ze bij Guido blijven of net niet?”

Roby naar klooster

Maar Stefanie is niet de enige met problemen deze week. In het rusthuis ontdekt Vanessa (Karen Damen) dat haar collega Tony (Jeroen Van Dyck) niet helemaal zuiver op de graat is. En ook voor Benny (Roel Vanderstukken) wordt het een harde week. Robyn (Jits Van Belle) maakt een vreemde en trekt naar het klooster. Ze geeft Benny bovendien de dwingende raad om eens goed na te denken met wie hij door het leven wil gaan.

Ontdek nu al de eerste beelden van wat ‘Familie’ deze week te bieden heeft.