Jasmijn Van Hoof blikt terug op instorting VDB-gebouw in ‘Familie’: “12 uur onder een balk gelegen toen” TK

15 mei 2020

12u30 0

In ‘t Zit In De Familie’ blikt Jasmijn van Hoof, die de rol van Stefanie speelt in ‘Familie’, terug op enkele afleveringen van 2015. Toen raasde er een stevige storm door de soap, die ook het dak van VDB deed instorten. “Ik heb toen 12 uur lang onder een balk moeten liggen”, herinnert de actrice zich. “Die was gemaakt van plastic, maar daarbovenop lagen nog andere spullen. Ik mocht ‘s middags één uurtje gaan eten, maar de rest van de dag heb ik daar aan één stuk door gelegen. Onder een dikke laag bloem, die al het stof moest voorstellen.”

In ‘t Zit In De Familie’ bundelen de ‘Familie’-acteurs elke vrijdag de strafste, grappigste en meest onvergetelijke momenten uit de voorbije 29 seizoenen. Die beelden gieten ze telkens in een unieke top 5, die ze aanvullen met persoonlijke anekdotes of goed bewaarde verhalen van tijdens de opnames.