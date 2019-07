Jarne kwam 7 kilo bij op ‘Love Island’: “Twee keer pasta per dag en nachtelijke tussendoortjes” IDR

18 juli 2019

17u00 0 TV Elk pondje gaat door het mondje... En da’s een les die ‘Love Island’-deelnemer Jarne Baele (24) ondertussen ook geleerd heeft. De Limburgse app-ontwikkelaar kwam tijdens zijn verblijf in de villa maar liefst zeven kilo aan. “Ik heb te veel pasta gegeten”, geeft hij toe.

“Ik weet dat het voor de kijkers leek alsof we alleen maar water dronken, gezond aten en sporten, maar jullie kregen uiteraard niet alles te zien”, aldus Jarne. “Onze lunch en ons diner bestonden steevast uit pasta, wat niet meteen heel goed is als je op je voeding wil letten. Maar daarnaast speelde het ook mee dat we soms opnames hadden tot één à twee uur ‘s nachts. En dan gebeurde het wel eens dat we daarna nog naar de keuken gingen om iets te eten. Ik heb in de villa redelijk veel gegeten en gesnoept, wat doorgaans niet mijn gewoonte is.”

Al speelde er nog iets anders mee, zo geeft hij toe. “Bij een van de spelletjes liep ik twee gekneusde ribben op”, klinkt het. “Dat zorgde ervoor dat ik niet meer intensief kon sporten. En dat voelde ik, want ik heb van nature de neiging om bij te komen als ik niet sport en op mijn eten let. Ik ben daarnaast ook iemand die van extremen houdt. Ofwel sport ik en eet ik gezond, ofwel sport ik niet en eet ik... tja, alles waar ik zin in heb. En toen ik in Gran Canaria dus moest stoppen met sporten, ben ik op een stoeltje gaan liggen en meer gaan eten. Niet zo slim, maar kom.”

Ondertussen is Jarne opnieuw op de goede weg. “Ik ben al twee kilo kwijt”, klinkt het. “Dat wil helaas ook nog zeggen dat ik er nog vijf te gaan heb, maar daar wil ik tegen het einde van de zomer komaf mee gemaakt hebben. Ik ben druk aan het trainen voor de marathon van Amsterdam (op 20 oktober, nvdr) én ik let weer op mijn voeding, dus ik twijfel er niet aan dat het wel weer in orde komt. Of ik dat niet moeilijk vind, nu het zomer is? Ik kan goed ‘neen’ zeggen als dat moet. En nu moet het (lacht)”

Meer vrouwelijke aandacht

“Mijn deelname ‘Love Island’ was in ieder geval een fantastische ervaring”, blikt Jarne terug. “Het was echt een test: je probeert niet alleen de liefde te vinden, maar het is ook op andere vlakken een uitdaging. Zes weken lang geen sociale media, je eigen gsm niet kunnen gebruiken, geen muziek kunnen beluisteren, ... Geloof me: da’s moeilijker dan je denkt. Hoe dan ook: ik heb me heel goed geamuseerd en fantastische mensen leren kennen. Ik heb nog iedere dag contact met de andere Islanders. We zijn echt vrienden geworden. En voor jullie het vragen: tussen Lotte en mij is het puur vriendschappelijk. Weet je waar ik wel aan moest wennen? Door mijn deelname aan ‘Love Island’ krijg ik plots heel wat meer vrouwelijke aandacht. Heel gek allemaal, maar ook flatterend natuurlijk. Al ga ik nergens op in, voor alle duidelijkheid.(lacht)”