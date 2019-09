Jarenlang gepeste Steffie uit ‘Studio Stan’ kreeg tal van reacties: “Ik schrik ervan hoeveel mensen hetzelfde meemaken” KDL

18 september 2019

11u33 0 TV In de derde aflevering van ‘Studio Stan’ sprong vooral de 21-jarige Steffie in het oog. Ze werd tien jaar lang gepest en besloot haar trauma van zich af te zingen in het VTM-programma. Eén dag na de uitzending laat Steffie weten dat ze veel hartverwarmende reacties kreeg. Van haar voormalige pesters hoorde ze tot op heden nog niets.

“Op de speelplaats zat ik altijd alleen en in de klas wilde niemand naast mij zitten”, vertelde Steffie, die van het derde leerjaar tot het zesde middelbaar gepest werd, aan Stan Van Samang. “Er werd eten in mijn gezicht gegooid en ik werd gecyberpest.” In ‘Studio Stan’ coverde Steffie het liedje ‘Human’ van Christina Perri omdat de tekst van het lied enorm aansluit bij wat ze zelf meemaakte. “Het liedje vertelt dat je op een bepaald moment gewoon breekt vanbinnen. Dat is ook bij mij gebeurd. De pesterijen hebben mij enorm veranderd. Ik vraag me vaak af wie ik zou geweest zijn, als dit allemaal niet was gebeurd. Ik ben het nog niet 100% te boven, maar wil de pesters laten zien dat ze mij niet klein gekregen hebben. Voor mij is dit nu de eerste stap om mijn verhaal te doen”, klonk het.

Niet alleen

Nog geen 24 uur na de uitzending laat Steffie opnieuw van zich horen. “De reacties die ik hier kreeg zijn echt hartverwarmend! Als je gepest wordt dan denk je altijd dat je er alleen voor staat maar hier wordt het tegendeel aangekaart! Ik schrik ervan hoeveel mensen hetzelfde meemaken, wat echt verschrikkelijk is! Voor iedereen die hetzelfde meemaakte, helpen al deze prachtige en moedige berichten! #yeswecan! Samen staan we sterk”, schrijft ze onder een Facebookpost van VTM.

Navraag bij VTM leert ons dat Steffie tot op heden nog geen reactie gekregen heeft van haar voormalige pesters. Wel van iemand die tijdens de pesterijen in haar klas zat, maar waar Steffie nooit problemen mee heeft gehad. “Dat meisje heeft zich verontschuldigd voor het feit dat ze toen niet voor Steffie is opgekomen”, klinkt het bij VTM.

In ‘Studio Stan’ maakten we ook kennis met de familie Hannes uit Olen, die een rotvakantie achter de rug hadden.

Ook Sven uit Schoten kwam langs bij Stan. Hij was vroeger de frontman van een punkcoverband, maar ruilde zijn hanenkam intussen in voor een bakkersmuts. Samen met zijn dochter Jasmina en producer Jean Blaute wilde Sven graag nog één keer teruggaan naar zijn wilde verleden. Dat deed hij met een stevige versie van ‘Rebel Rebel’, het nummer van David Bowie.