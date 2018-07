Jaren '90-serie 'Rugrats' terug met serie en film MVO

17 juli 2018

07u20

De jaren 90-animatieserie 'Rugrats' maakt een comeback. Zender Nickelodeon heeft 26 afleveringen van een nieuwe reeks besteld.

'Rugrats', in het Nederlands ook wel uitgebracht onder de naam 'Ratjetoe', ging over een groep peuters en hun dagelijkse routine, die in hun verbeelding bol stond van avonturen. De ouders in de kinderserie hadden meestal geen idee wat de dreumesen 'meemaakten'. De originele serie kwam uit in 1991 en won onder meer vier Daytime Emmy Awards en zes Kids' Choice Awards.

Naast de nieuwe serie is er ook een live action film rond 'Rugrats' in de maak, die in 2020 uit moet komen. Dat zal de vierde film zijn over Tommy, Chuckie, Phil, Lil, Susie en Angelica. Eerder kwamen 'The Rugrats Movie' (1998), 'Rugrats in Paris' (2000) en 'Rugrats Go Wild' (2003) uit.