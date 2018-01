Janine Bischops krijgt verlengd verblijf in 'Familie' FV

Bron: Dag Allemaal 0 Medialaan TV De makers van ‘Familie’ hebben geluisterd naar de fans, en naar Kürt Rogiers. Zijn tv-mama Janine Bischops mag met een gerust gemoed aankondigen dat ze mag blijven in ‘Familie’.

Een verlengde toekomst voor het personage van Janine Bischops in ‘Familie’, veel trouwe fans zullen het nieuws op applaus onthalen. Want de harteloze Brigitte, mama van Lars (Kürt Rogiers) en Amélie (Erika Van Tielen), sloeg aan. Janine genoot bovendien met volle teugen van haar rol, en tv-zoon Kürt Rogiers liet meteen uitschijnen dat hij graag verder wilde werken met Janine. "Ik ben er al zeker bij in de seizoens­finale, en ook daarna kom ik terug", zegt Bischops in Dag Allemaal. "Ik zal ook maar af en toe opduiken, ook al ­omdat m’n agenda niet anders toelaat. Maar de schrijvers weten dat het van mij zeker mág in de toekomst. Wat een heerlijk personage om te spelen, die Brigitte! Geweldig om dit nog te mogen meemaken. Eerlijk, ik wil dit echt nog lang blijven doen. Met alle liefde voor de mensen van de ‘Thuis’-ploeg, maar bij die schatten van ‘Familie’ voel ik me érg goed. Ze hebben een plaats in m’n hart veroverd. "

