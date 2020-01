Janine Bischops is maar wat graag een betrokken oma: “Heerlijk, champagne drinken met mijn kleindochter” Redactie

09 januari 2020



Bron: Story 0 TV De lieve oma in ‘#LikeMe’ versus de bitch in ‘Familie’: het contrast kan niet groter zijn voor Janine Bischops (78). De actrice zit niet verlegen om werk, maar waakt tegelijk over haar gezondheid na een inzinking. “Op tijd naar bed gaan is de beste remedie”, zegt ze in Story.

Op zondag 12 januari start het tweede seizoen van de razend populaire Ketnetreeks #LikeMe, waarin ook Janine Bischops opnieuw meedoet als Titin, de oma van hoofdpersonage Caro (Pommelien Thijs, red.). “Ik ging er niet van uit dat de makers mij opnieuw zouden vragen”, lacht de actrice. “Toen het telefoontje kwam, sprong ik een gat in de lucht. Wat op mijn leeftijd vooral figuurlijk is.”

Bischops heeft ook zelf vijf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. En dus voelt haar rol vertrouwd aan. “Mijn personage is heel zorgzaam: verdriet opvangen, mee lachen... Zo ben ik ook naar mijn kleinkinderen toe. Ze zijn hier altijd welkom en ik heb niets liever dan dat ze blijven slapen. Mijn jongste kleindochter Kaat is negentien en logeert tijdens haar blokperiodes zelfs altijd bij mij. Ze weet dat ze dan ook heel lekker eten krijgt. Ze heeft een sleutel, dus het gebeurt dat ik na mijn werk thuiskom en ze daar zit te blokken. Dan begin ik te kokerellen of drinken we samen een glaasje bubbels. Echte champagne. Maar niet de duurste fles, hoor (lacht).”

De actrice is duidelijk een betrokken oma. “Als er iets scheelt met een van de kleinkinderen, ben ik de eerste die het weet. Maar de mama is daar niet jaloers op, ze vindt dat juist fijn. We hangen sowieso allemaal heel erg aan elkaar.”