Janine Bischops: "Als ik mezelf aan ’t werk zie als Brigitte, denk ik: gij smerig wijf!" Van personage op een zijspoor bij ‘Thuis’ tot smaakmaker in ‘Familie’ KD

04 september 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Van een comeback gesproken! Bij de start van het nieuwe tv-seizoen speelt Janine Bischops, als de doortrapte Brigitte, het meest besproken personage van ‘Familie’. "Dit is wat ik zo miste bij ‘Thuis’", vertelt Janine Bischops aan Dag Allemaal.

Het 28ste seizoen van ‘Familie’ is met flink wat drama uit de startblokken geschoten. En één iemand zorgt onverwacht voor vonken en vuur: Janine Bischops, de strenge, bitcherige moeder van Lars en Amélie De Wulf. Het contrast met haar sympathieke rol als Jenny in ‘Thuis’ kan moeilijk groter zijn. Ook qua dramatisch gehalte. Want hoe gek het ook lijkt: plots wordt Janines personage gezien als dé hoofdverdachte van de moordpoging op haar dochter Amélie (Erika Van Tielen). Op fanfora gonst het van de theorieën, met zo goed als één constante: Brigitte heeft het gedaan.

"De moeder van Amélie heeft iemand ingehuurd om haar iets aan te doen en daarna Veronique erin te luizen", meent een ‘Familie’-fan op Facebook. En uit de reacties blijkt dat tientallen kijkers die mening delen. "Hoe wist Brigitte anders dat Amélie in het ziekenhuis lag? ­Niemand heeft haar gebeld en ineens stond ze daar. Slim is ze wel, ze wil de familie Van den Bossche uit elkaar krijgen."

"Leuk, hé", glundert Janine. "Ik heb zelf ook al ongelooflijk toffe reacties gekregen. Een vrouw sprak me aan in de winkel en zei: ‘Jij hebt je dochter neergestoken, hé. Ik zie het aan je gezicht!’ Het doet deugd dat mensen zo meeleven."

Krijg je ook venijnige commentaren? Want Brigitte is niet de meest aimabele dame.

"Voorlopig nog niet. Sinds de start van het nieuwe seizoen van ‘Familie’ ben ik nog niet veel buiten geweest. Toeval, hoor. ’t Is zeker niet zo dat ik me verstop, uit angst voor boze opmerkingen. Daar lig ik niet wakker van. Maar wat ik al te horen heb gekregen is overwegend positief."

Bizar toch, dat jij nu plots de hoofdverdachte van de moordaanslag op Amélie bent?

"Tja, iedereen dacht dat Veronique of Marie Amélie heeft neergestoken. Op Brigitte werd niet gelet. Ik denk dat mensen haar nu aanwijzen omdat ze plots zo lief is voor Amélie, terwijl die voorheen nooit iets goed kon doen. Lars daarentegen was altijd de perfecte zoon. Kijkers vinden het verdacht dat Brigitte nu ineens om haar blijkt te geven."

Kan je begrip opbrengen voor Brigitte?

"(kort) Helemaal niet! Ik kijk zelf naar ‘Familie’ en als ik me daar ­bezig zie, denk ik: gij smerig wijf! (lacht) Zij doet zo lelijk tegen haar eigen kind. Zo ben ik niet, hoor. Daar ben ik te zachtaardig voor."

Van inborst leun jij dicht aan bij je ‘Thuis’-personage Jenny, hé?

"Ja! Jenny en Janine zijn goedlachs, terwijl ik Brigitte nog nooit heb zien glimlachen. Maar net daarom is het zo leuk om haar te spelen."

Gek om te bedenken dat je aandeel in ‘Familie’ aanvankelijk erg miniem was.

"(knikt) Ik ben gestart met vier opnamedagen. Toen ik die laatste dag naar huis reed, was ik triest dat het al voorbij was... Ik was zó blij toen ze me belden dat ik mocht terugkomen! Nu hoop ik zelfs dat Brigitte nog lang mag meedraaien."

Op voorwaarde dat de rol pittig genoeg blijft wellicht, wat bij Jenny in 'Thuis' absoluut niet meer het geval was.

"Klopt. Ik heb die rol 21 jaar gespeeld en ik heb er écht van genoten. Maar op het einde was haar aandeel in het verhaal wel flauw geworden. Er zat geen pit meer in. Dat is de enige reden waarom ik ermee gestopt ben, want ik kan géén slecht woord over ‘Thuis’ zeggen. Ik ben recent nog met mijn ex-collega's gaan eten. Ja, we blijven elkaar zien."

Na je vertrek bij ‘Thuis’ zag het er even niet goed uit voor jou...

"Eerlijk? Ik vreesde dat mijn carrière voorbij was. Maar het tegendeel is waar! Ik heb nog nooit zo hard gewerkt als nu. Het is ongelooflijk en allemaal heel leuk om te doen. Zo heb ik voor ‘#LikeMe’ op Ketnet nog elf opnamedagen in september. En dan is er ook m’n theatershow ‘Ontsnapt en Losgelaten’. Ja, ik heb nog redelijk wat blokwerk, maar ik voel me geweldig goed."

Je hebt nu een soaprol met veel vlees aan, maar je moet je tegenspelers Kürt Rogiers en vooral Erika Van Tielen wel ongenadig hard aanpakken.

"Ik moet inderdaad vaak lelijk doen tegen Erika, maar ik zie haar zó graag. Kürt ook. Als de camera’s draaien schreeuwen we hard tegen elkaar, om elkaar vervolgens eens goed te knuffelen. (glimlacht) Ik hoop in de toekomst ook op scènes met Sandrine André, want haar ken ik al van toen ze een baby was."

Je was goed bevriend met haar vader Bert.

"Inderdaad. De laatste voorstelling die hij ooit speelde, was met mij (Bert André overleed in 2008 aan een hersenbloeding, nvdr). Dat schept een band. Weet je, toen Sandrine geboren werd, stuurde ik een badmanteltje op via de post. Da’s pas een jaar later toegekomen! Toen was ze haar cadeautje natuurlijk al ontgroeid. (lachje)"

Met Martine Jonckheere ga jij zeker op de set staan, want jullie personages komen loodrecht tegenover elkaar te staan. Wat gaat dat geven?

"Geen idee. Maar ik zou heel graag een paar sterke scènes met Martine willen spelen. Laat ons maar eens goed ruziemaken! Zelfs een vechtscène zie ik wel zitten. (glundert) Brigitte is ooit de maîtresse geweest van Marie-Rose’ eerste man Guido... Dat móet wel vuurwerk geven! Karel Deruwe en ik hebben daar al hartelijk om gelachen. ‘Ah, wij hadden blijkbaar een affaire’, zei hij. ‘Hadden we dat maar geweten, hé.’ (lacht)"

'Familie', elke weekdag om 20u op VTM.