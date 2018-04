Jani werkt aan een tv-programma over “vreemde of afwijkende mensen” SD

06 april 2018

07u24

Bron: Het Nieuwsblad 0 TV Jani Kazaltzis (38) broedt al enige tijd op een nieuw tv-programma. “Ik wil mensen portretteren die door de goegemeente als vreemd of afwijkend omschreven worden”, zegt de bekende stylist vandaag in Het Nieuwsblad.

'Shopping Queens', 'Matchmakers'; Jani heeft z'n handen vol, zou je denken. Maar dat houdt hem niet tegen om zijn creatieve hersenspinsels de vrije loop te laten. Het nieuwe tv-programma dat hij beoogt zou bijvoorbeeld gaan over transseksuelen, homoseksuele cowboys en polygamisten. "Niet om er een freakshow van te maken, maar wel om meer begrip te creëren. Ik zou echt eens willen weten waarom sommige bevolkingsgroepen andere groepen beperkingen wil opdringen, waarom mensen zo weinig begrip voor mekaar hebben", vertelt hij. "Als kind al worden je de waarden en normen van onze maatschappij opgedrongen, maar wat als die nu helemaal niet bij je passen? Zo lang je niemand pijn doet, kan het toch geen kwaad om volgens je eigen normen te leven? Waarom zou een man geen vrouwenkleren mogen gaan kopen in de winkel?”

Jani heeft ook ooit hard moeten vechten om te staan waar hij nu staat en wil er zijn voor mensen die niet aanvaard worden. "Ik ben homoseksueel, wat voor veel mensen onbegrijpelijk is, maar ik doe daar niemand pijn mee. Ik vind het afschuwelijk dat er in deze wereld nog steeds mensen zijn die zichzelf niet kunnen zijn. Ook veel vrouwen krijgen ermee te maken. Iedereen wordt tegen mekaar opgezet, maar daar kloten we onszelf mee, want we nemen er onze eigen vrijheid mee af."