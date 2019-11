Jani valt als eerste af in de finale van ‘Dancing with the stars’ IDR

21u38 0 TV Hij deed heel erg z’n best, maar Jani Kazaltzis (40) moest als eerst de finale van ‘Dancing with the Stars’ verlaten. “Ik kan nu al wijn drinken”, klinkt het.

Wie James Cooke opvolgt als beste danser is nog een mysterie, maar Jani zal het in ieder geval niet zijn. “Ik heb het al gezegd, maar ik wilde sowieso graag dat Kelly en Julie door gingen naar de volgende ronde”, aldus de stylist. “Zij hebben mij meermaals kippenvel bezorgd. Bovendien besef ik dat ik technisch gezien de minst goede danser ben van ons drietjes. Ik vind het helemaal geen oneer. Ik was echt aan het duimen voor Julie en Kelly. Voor mij moest het op deze manier gebeuren. Ik ben totaal niet teleurgesteld. En weet ge wat het beste is? Ik kan nu al een glas wijn drinken”, besluit Jani al lachend.

