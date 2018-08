Jani overleefde deze zomer op het nippertje een operatie: "De dokters zagen de kans groot dat het misliep" DBJ

21 augustus 2018

06u00

Bron: VRT 1 TV Modegoeroe Jani Kazaltzis (39) overleefde afgelopen zomer op een nippertje een operatie. Wat begon als een doodgewone verwijdering van wijsheidstanden, verergerde en tijdens de derde operatie vreesden de dokters even voor het ergste.

In 'Het zomert met…' vertelt Jani over de operatie aan zijn wijsheidstanden, die hem deze zomer bijna fataal was geworden. Hij maakte van zijn vrije zomerdagen gebruik om twee wijsheidstanden te laten weghalen, maar zijn herstel verliep niet zoals gepland. “Eenmaal thuis hing mijn bed vol bloed, mijn stem was weg en ik dacht: dit klopt niet”, vertelt hij tegen Bruno Wyndaele. “Ik heb mijn lief wakker gemaakt en op een briefje geschreven ‘breng mij nu naar het ziekenhuis’, want ik kon niet meer praten.”

Jani werd opnieuw geopereerd, maar zijn kaak bleef opzwellen. In een ander ziekenhuis werd de ernst van de situatie al snel duidelijk, het bleek om een zware bacterie te gaan. Jani had een abces dat was uitgespreid naar zijn hart en longen en werd voor een derde keer geopereerd. “We hebben ons veel zorgen gemaakt. Op een gegeven moment zeiden de artsen tegen mijn vriend: ‘Er is een grote kans dat het misloopt.’”

Intussen is Jani herstellende, maar hij heeft er wel een schrik voor operaties aan overgehouden. “Ze zeggen wel dat het een kleine operatie is, maar ik denk dat geen enkele operatie klein is. Er is altijd een risico aan verbonden. Ik ga dus geen facelift meer laten doen.”

Zijn vriend

Verder vertelt hij Bruno over zijn eerste kus met een meisje en over zijn Griekse zomers. Verhuist Jani ooit naar Griekenland? “Ik denk dat ik dat wel tof zou vinden om daar zes maanden per jaar te wonen. Dat is heel bijzonder als migrant, zelfs al ben je er niet geboren. Ik kan wenen van geluk als ik uit het vliegtuig kom.”

En over zijn plotse beroemdheid: “Beroemdheid is een inbreuk op je identiteit. Ik zat op een feestje en er komt een vrouw op me af en zei ‘amai jij bent saai in het echt’. Ik heb het onthouden omdat het me raakte. Entertainment is altijd blijven lachen.” Tot slot praat hij met Bruno over zijn lief, die niet in de media wil komen. “Hij is een hele mooie man. Ik zou graag met hem op de cover staan, maar hij wil niet. Over 10 jaar moet hij dat niet meer vragen. Ik ga niet meer op de cover met een oude zak.”

Het zomert met Jani Kazaltzis: dinsdag 21 augustus om 21.20 uur op Eén.