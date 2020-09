Jani moet tranen verbijten tijdens ‘bedgeheimen’: “Mensen weten dat niet, maar ik was drie jaar heel triestig” TDS

07 september 2020

23u17

Bron: VIER 2 TV Jani Kazaltzis (41) deelde maandag zijn bedgeheimen met James Cooke in ‘Gert Late Night’. Vlaanderens bekendste stylist vertelde er emotioneel over de moeilijke periode die hij achter de rug heeft, nadat onlangs bekend raakte dat Jani na 12 jaar lief en leed weer Jani Kazaltzis (41) deelde maandag zijn bedgeheimen met James Cooke in ‘Gert Late Night’. Vlaanderens bekendste stylist vertelde er emotioneel over de moeilijke periode die hij achter de rug heeft, nadat onlangs bekend raakte dat Jani na 12 jaar lief en leed weer als vrijgezel verder moest. “Alsof je wereld in elkaar zakt”, moet Kazaltzis zijn tranen verbijten tijdens het gesprek.



Dat Jani Kazaltzis en z’n vriend geen koppel meer zijn, was geweten. Het was een beslissing waar ze hard tegen gevochten hebben, maar die niet langer te vermijden was. “Ik ben heel, heel triestig geweest. Ik denk dat de mensen dat niet weten, maar ik ben drie jaar heel triestig geweest”, geeft Jani daar nu over toe. Hij blikt in bed met James ook terug op zijn tijd bij ‘Dancing with the Stars’, iets wat hij door de relatiebreuk als een “heel moeilijke periode” omschrijft. “Dat was de hel. Ik heb heel vaak bij Gert in de auto gezeten, dat ik gewoon niet meer kon.”

James merkt op dat Jani door zijn problemen heel wat is vermagerd. “Ik ben negen kilo verloren, ik vind het heel spijtig. Ik het het er heel moeilijk mee als ik daarover babbel”, klinkt het. “Dat is echt je buddy, hé. Tuurlijk is hij dat nog altijd en dat zal ook altijd zo zijn. Dat is mijn beste vriend en we zien mekaar iedere dag. Het is oké. Maar je hebt wel het gevoel dat je wereld ineenzakt. En je voelt je heel eenzaam. Ik ben iemand die entertaint en mensen doet lachen, en die hebben geen boodschap aan mijn verdriet.”

Verwijten

James vraagt zich tevens af of Jani zichzelf iets verwijt. “Je hebt veel koppels die samenblijven omdat dat net zo goed gaat. Maar er moet nog iets anders zijn. Er moet nog een soort van... Je moet elkaar willen opeten en er moet passie zijn”, reageert de stylist, die ook nog vertelt dat hij en zijn ex alles geprobeerd hebben om hun relatie nog te redden. “Van relatietherapie tot psychologen, alles hebben we gedaan.”

Jani kreeg door alle problemen af te rekenen met donkere gedachten, zo geeft hij nog toe. “Ik zou nooit mezelf ontnemen van het leven, maar ik heb wel op het punt gestaan waarop ik dacht: als ik nu morgen niet meer wakker word, het kan me niet schelen”, zegt Jani. Zijn moeder én zijn job waren toen zijn redding: “Dat heeft me gered, die camera. Daar kon ik gewoon in mijn wereld kruipen van lachen en plezier maken. En daar mocht dat ook. Maar als je dan thuiskomt en je trekt de deur toe, dan val je in een put.”

