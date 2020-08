Jani komt met nieuw datingprogramma waarbij koppels elkaar kiezen op basis van hun kleerkast MVO

05 augustus 2020

07u34

Bron: Nieuwsblad 0 TV Kleren zeggen veel over een persoon, misschien zelfs of hij of zij een perfecte liefdesmatch is of niet? Voor zijn website JANI werkt Jani Kazaltzis (41) aan een datingprogramma waarbij potentiële partners elkaar moeten selecteren op basis van hun kleerkast.

Het programma zal ‘Date My Closet’ gaan heten. “Natuurlijk geven we hen nog wat extra informatie mee, maar de singles moeten zich in de eerste plaats laten leiden door de kostuums die ze mooi vinden. En dan zoeken we uit of het ook klikt met de man of vrouw die dat kostuum draagt”, zo legt hij uit in het Nieuwsblad.

Via sociale media is Jani nu op zoek naar kandidaten voor de show. Hij lanceerde een oproep op Instagram: “Heb je interesse? Stuur dan wat info over jezelf en een foto.”

Voor Jani is het al zijn vierde datingprogramma, na ‘All You Need Is Jani’, ‘Matchmakers’ en ‘Celebs gaan daten’. Gek genoeg is hij zélf nog nooit op een blind date geweest. “Ik leerde meestal iemand kennen via het uitgaan, met wie ik daarna dan nog een paar keer afsprak. Maar met iemand die ik niet ken? Nee, dat heb ik nog nooit gedaan.”