Jani keert terug naar de zorgwereld en het record van langste aftiteling ooit: tv-tips die corona even doen vergeten

11 mei 2020

In zijn dagelijkse selectie van de verborgen parels op alle zenders biedt hij u onder meer een zwarte komedie met messcherpe dialogen aan. De vermakelijke en bejubelde HBO-reeks 'Succession' vertelt over een schatrijke mediamagnaat op leeftijd die zijn imperium moet overdragen aan zijn vier kinderen. En anders kan je voor een dosis Jani nog terecht op VIER.

'Helden van hier: corona’: l angste aftiteling ooit



Er waait een wind van hoop door de laatste aflevering van 'Helden van hier: corona'. Terwijl Ferdy, die een maand in kunstmatige coma lag, meer en meer vorderingen maakt bij de kinesist, worden in het Jessa Ziekenhuis Covid-19-afdelingen gesloten. Vandaag krijgt de afdeling hartziekten haar oude bestemming terug. Verpleging en onderhoudspersoneel slaan de handen in elkaar om de hele dienst te ontsmetten. Intensiviste Dr. Ilse De Pauw blikt al vooruit. Vanaf nu is het hele ziekenhuis ontdubbeld: Covid-19 en niet-Covid-19. Ze hoopt dat er geen nieuwe piek komt, maar ze zijn er wel klaar voor. En het applaus dat al wekenlang om klokslag 20.00 uur weerklinkt, is nu meer dan ooit ook gericht aan de personages uit de reeks. Mensen hebben zich verzameld voor het huis van Flora, de brandweer staat voor het WZC in Wichelen, buurtbewoners klappen voor begrafenissen De Ras en de politie van Oostende, en het personeel van Spoed Stuivenberg zet de handen op elkaar voor de laatste levering van #feedthenurses. Afsluiten doet 'Helden van hier: corona' met een ultiem eerbetoon. Op het dak van het Jessa Ziekenhuis spelen Isolde Lasoen, Jef Neve, Flip Kowlier en Tijs Delbeke een aangepaste versie van 'Heroes' van David Bowie. De beelden worden live gestreamd, zodat alle zorgverleners kunnen meekijken. Tijdens het lied wordt teruggeblikt op de sterkste momenten uit de reeks. Tot slot is er nog de langste bedankingslijst ooit. Maar liefst 5.600 mensen stuurden de naam van hun persoonlijke held of heldin al in. Zo verbrak 'Helden van hier' het record dat op naam van de film 'X-Men' stond, met een aftiteling van 3.700 namen.

VTM, 21.50 uur

'Belga sport’: g lorietijd van Belgisch judo

Tweede van acht 'Belga sport'-herhalingen, telkens gekozen door een topatleet van nu. Vanavond kiest wielrenner Yves Lampaert voor de aflevering over het EK judo in Oostende in 1997, één van de meest memorabele momenten in de geschiedenis van het Belgische judo. Het succesteam van bondscoach Jean-Marie Dedecker verovert voor eigen volk liefst zes gouden en drie bronzen medailles, twintig jaar later nog altijd een record. De reportage laat tal van ex-judoka's die er in Oostende bij waren aan het woord. Die schetsen een beeld van Dedecker als harde, onverbiddelijke coach. Het EK in Oostende betekende een absoluut hoogtepunt voor Dedecker en zijn judoka's, maar ook een onvermijdelijk keerpunt. Sommige judoka's zijn over hun top, woelwater Dedecker heeft in de loop der jaren tegen heel wat schenen gestampt en vijanden gemaakt. In 2000 krijgt hij zijn ontslag als nationaal trainer. Enkele judoka's boeken de jaren nadien nog resultaten, maar van een succesvolle structuur en een team is geen sprake meer.

Canvas, 21.25 uur

'Jani gaat...’: t erugkeer naar wereld van de zorg

VIER herhaalt vanaf vanavond deze feelgood realityreeks, waarin Vlaanderens bekendste stylist zich als spreekwoordelijke 'only gay in the village' in een voor hem onbekende wereld onderduikt. Allicht niet geheel toevallig wordt in deze coronatijden van start gegaan met de aflevering waarin Jani naar een zorgcentrum trekt. Da's ook minder ver uit Jani's comfortzone dan pakweg de afleveringen waarin hij zich naar het leger of het voetbal begeeft. Ooit waagde de stijlgod zich zowaar aan een opleiding in de sociale sector. Uiteindelijk bleek het toch niets voor hem te zijn. Hij wisselde de studies voor de nieuwste modetrends en de rest is Vlaamse televisiegeschiedenis. Met een pak meer levenservaring wil hij nu toch opnieuw die wereld ontdekken. Jani trekt daarom een weekje naar het Gielsbos, een zorgcentrum voor mensen met een beperking in hartje Kempen, waar hij zich als stagiair-opvoeder mag ontfermen over enkele bijzondere bewoners.

Vier, 20.35 uur

'Succession’: z warte komedie met messcherpe dialogen

Een van onze favorieten van het voorbije jaar, deze vermakelijke en bejubelde HBO-reeks over een schatrijke mediamagnaat op leeftijd die zijn imperium moet overdragen aan zijn vier kinderen. Wie van de zichzelf overschattende en rotverwende lapzwansen mag Logan Roy opvolgen? Het Roy-imperium doet al dan niet onwillekeurig denken aan het mediabedrijf van Rupert Murdoch, een combinatie van pretfabriek en nieuwsbedrijf op wereldschaal. Centraal staan de drie jongste kinderen van Logan Roy: de ambitieuze en onzekere oudste zoon Kendall, voortdurend ondermijnd door zijn onbetrouwbare broer Roman en zus Siobhan, die politieke ambities koestert. Zowel een geslaagde zwarte komedie over de meedogenloosheid aan de top van het Amerikaanse zakenleven als een superieure soap opera met messcherpe dialogen. Logan Roy wordt vertolkt door het Britse zwaargewicht Brian Cox, die voor zijn rol onlangs nog een Emmy won voor beste acteur. 'Succession' telt inmiddels twee seizoenen. Het derde zou deze maanden gemaakt worden, ware het niet dat corona ook hier roet in het eten gooide. Fans blijven dus nog even in spanning over hoe de enorme cliffhanger waar het tweede seizoen mee eindigt zich zal ontwikkelen.

Telenet Play

'Tell Me Who I Am’: o ngelofelijk levensverhaal van tweeling



Zo'n typisch verbazingwekkende Netflix-docu waarbij je tijdens het kijken al stiekem gaat opzoeken of het wel écht een documentaire is. 'Tell Me Who I Am' vertelt het waargebeurde verhaal van de tweelingbroers Alex en Marcus Lewis. Wanneer Alex op zijn achttiende na een motorongeluk uit zijn coma ontwaakt, is zijn geheugen een blanco blad. Hij kan zich zijn naam niet eens herinneren. De enige die hij wél nog herkent, is zijn identieke tweelingbroer Marcus. Die moest hem dus vertellen hoe hij zijn tanden moet poetsen, brood roosteren en fietsen, en wie hun ouders waren. De broers schreven in 2013 al een boek over hun absurde levensverhaal, maar regisseur Ed Perkins kreeg hen zo ver daar voor de camera het cruciale laatste hoofdstuk aan vast te breien. Meer verklappen over deze fascinerende docu zou crimineel zijn. Wees wel gewaarschuwd: in tegenstelling tot pakweg 'Tiger King' gaat het hier allesbehalve om een sappige 'guilty pleasure'.

Netflix