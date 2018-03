Jani Kazaltzis wordt de nieuwe Ingeborg in ‘Matchmakers’ op VIER Mark Coenegracht

20 maart 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 TV Ruim een kwart eeuw nadat Ingeborg met ‘Blind date’ een iconisch datingprogramma maakte op VTM, lanceert VIER met ‘Matchmakers’ en presentator Jani Kazaltzis een nieuwe datingshow. De opnames vonden de voorbije maanden in het grootste geheim en met de hoogst mogelijke discretie plaats. ‘Matchmakers’ laat singles immers daten zonder dat ze het zelf weten. Tot drie keer toe.

Eén en ander is het gevolg van een groot complot waarbij Jani samen met de vriendenkring van een single drie singles uitkiest die perfect bij hem passen en er voor zorgt dat ze elkaar als bij toeval ontmoeten. Na de drie dates wordt ‘het slachtoffer’ naar de tv-studio begeleid, waar hij ontdekt hoe vrienden en familie samen met Jani een lief hebben proberen te zoeken. Als kers op de taart mag de single ‘Blind Date’-gewijs ook nog eens op citytrip met één van de drie dates. In de hoop dat de vonk volledig en definitief overspringt…

Met ‘Matchmakers’ gaat Jani Kazaltzis volledig de datingtour op. Eerder presenteerde hij al op vrouwenzender VIJF ‘All You Need Is Jani’, waarin hij cupido van dienst was en single vrouwen niet alleen een gepaste garderobe bezorgde, maar hen ook leerde daten, flirten en omgaan met mannen én hen voorbereidde op de ultieme date.

Stapje verder

In ‘Matchmakers’ gaat Jani nu een paar stappen verder. Samen met vrienden en familie van alleenstaanden kiest hij drie singles uit en zorgt hij ervoor dat ze elkaar als bij toeval op een paar weken tijd ontmoeten. Alles wordt met verborgen camera’s gefilmd. De verrassing is pas compleet als Jani plots opduikt voor de single, hij al zijn vrienden blijkt te kennen en duidelijk maakt dat ‘hij een lief voor hem heeft gezocht’. Diezelfde avond nog brengen de vrienden de vrijgezel naar de studio. Daar ontdekt hij samen met zijn maten en familie dat hij drie keer een date heeft gehad zonder het zelf te weten. Ook de drie betrokken singles die gedatet hebben zijn in de studio.

Nadat alle dates getoond zijn, krijgt de vrijgezel een reis aangeboden. Niet als beloning voor ‘bewzen diensten’, maar om met zijn favoriete date op citytrip te gaan. En te ontdekken of er wat moois kan bloeien…

Met zijn aanpak wil Jani vooral het gênante dat veel datingshows hebben vermijden. "Kandidaten die zich moeten inschrijven om deel te kunnen nemen, geven eigenlijk toe dat ze er niet in slagen een lief te vinden. Dus moet de televisie dat doen. Vervolgens zetten die shows dan totaal onbekende singles samen in een geforceerde situatie", vertelt Jani. "Beide weten dat ze gefilmd worden en reageren sowieso geremd. Het gevolg is dat geen van de partijen echt goed naar voor komt. Wij doen dat dus anders. Wat gebeurt er als de single niet weet dat hij gefilmd wordt terwijl hij aan het daten is?"

Meer en meer singles

"Er zijn meer en meer singles in Vlaanderen. Sinds vorig jaar zouden zo’n 40 procent van de mannen en vrouwen tussen de 25 en 40 jaar single zijn. Tegen 2060 zou zelfs de helft van de volledige Vlaamse bevolking alleenstaand zijn", zo doceert Jani. "De vrijgezellen gaan vooral online op zoek naar een geschikte partner. Vaak enkel met een goedgekozen Tinderfoto en een beperkt profieltje met hobby’s en interesses als leidraad. Da’s vaak miserie zoeken. Wij willen nu die vrijgezel zoals vroeger als bij toeval iemand leuk laten ontmoeten. Er zijn geen verwachtingen vooraf, geen datestress, maar we hebben er wel voor gezorgd dat dat de twee bij elkaar passen."

VIER start begin april met ‘Matchmakers’.