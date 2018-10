Jani Kazaltzis wordt 40, maar zeker niet rustiger: “Als ik een week geen werk heb, denk ik al dat ze mij niet meer moeten hebben” WN

19 oktober 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Jani Kazaltzis (39) presenteert vanavond in ‘Dancing With The Stars’. Het tv-gezicht rijgt het presentatiewerk aan elkaar, maar toch is hij niet zo zeker van zijn stuk. “Ik denk soms dat ze me niet meer moeten hebben”, vertelt hij in Dag Allemaal.

Voor hetzelfde geld had VIER iemand anders moeten zoeken om met Gert Verhulst (50) ‘Dancing With The Stars’ te presenteren. Want als Jani Kazaltzis niet snel was geopereerd, had het heel fout kunnen aflopen. Gelukkig kan hij het navertellen. Ook omdat de immer ambitieuze Jani van zo veel mogelijk tv-werk wil proeven. “Het was veel evidenter om ‘Dancing With The Stars’ door een man en een vrouw te laten presenteren”, zegt Jani. “Zoals ‘Sterren Op De Dansvloer’ in goede banen werd geleid door Jacques Vermeire en Francesca Vanthielen. Maar ik vind het juist plezant dat we met twee mannen zijn. ’t Is eens iets anders, hé. Ik ben in dezen dan de vrouw van dienst.” (lacht)

Misschien was het duo Gert Verhulst en Karen Damen toch een logischer keuze geweest.

“Karen doet mee als kandidaat, en dat is een goeie zet. Hoe die kan dansen, zeg! Ik heb al enkele repetities van haar gezien, en nu begrijp ik waarom ze graag wilde meedoen aan het programma.”

Begin dit jaar deed haar programma ‘Karen Maakt Een Plaat’ het niet zo goed. Denk je dat dat heeft meegespeeld in de beslissing om haar ‘Dancing With The Stars’ niet te laten presenteren?

“Ik vind het heel jammer dat mensen zeggen dat haar programma het niet zo goed heeft gedaan. De kijkcijfers waren uiteindelijk niet zo slecht, toch?”

Goh...

“Ja, zeg, het is toch normaal dat je als tv-figuur niet altíjd aan de top kan staan. Mijn vorige programma ‘Matchmakers’ heeft ook niet de pannen van het dak gescoord. Dat kan gebeuren. Maar om nog even op Francesca Vanthielen terug te komen...”

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN