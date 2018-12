Jani Kazaltzis maakt promotie met ‘Zo Man, Zo Vrouw’: “En toch zal het nooit rustig zijn in mijn hoofd” FV

24 december 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Voor zijn elfde seizoen verhuist ‘Zo Man, Zo Vrouw’ van VIJF naar grote broer VIER. Een mooie blijk van erkenning voor stylingkoning Jani Kazaltzis (39). En toch zijn de muizenissen in zijn hoofd daarmee niet verdreven. “Dat er geen tweede seizoen van ‘Matchmakers’ komt, vind ik zó jammer”, zegt Jani in Dag Allemaal.

Jani Kazaltzis die in een shoppingcenter rondwandelt als was het z’n achtertuin, terwijl hij druk gesticulerend een argeloos koppel wijst op hun modeflaters. Om hen dan bij de hand te nemen richting spectaculaire transformatie. Ziedaar de onbreekbare formule van ‘Zo Man, Zo Vrouw’, al tien jaar een vaste waarde in tv-land. Op kerstdag begint het elfde seizoen. Op VIER deze keer, en met een speciale BV-aflevering rond ex-veldrijder Niels Albert en zijn Valeska.

“Die twee zijn niet te doen”, zegt Jani wanneer we hem meteen na de opnamen spreken. “Hoe die op elkaars kap kunnen zitten! Maar da’s zo’n goed koppel. Ze kunnen álles tegen elkaar zeggen. En dat doen ze ook. Zonder te kwetsen, natuurlijk. Heerlijk.”

We zien het resultaat binnenkort op VIER. Vind je het een eer dat je met ‘Zo Man, Zo Vrouw’ naar het grotere VIER mag?

We hebben daar vroeger ook al eens over gesproken, maar nu pas is de tijd er rijp voor. Vroeger keken bijna uitsluitend vrouwen naar m’n programma, nu stellen ook veel mannen zich open voor het format. Ik vind het dus een goede zet van de zender.

‘Zo Man, Zo Vrouw’ blijft jouw grote tv-liefde, hé?

Het heeft me gelanceerd. Dus ja, ’t is me dierbaar. En zeggen dat ik na seizoen drie al bang was dat de mensen me beu zouden zijn. Nu zitten we aan het elfde seizoen! Ik word er binnenkort dus wel 40, hé.

En daardoor voel je je oud?

’t Valt mee. In m’n hoofd blijf ik een jonge gast. Maar m’n lichaam liegt niet. Ik recupereer veel minder snel, feesten is anders geworden. Vroeger kon ik makkelijk zeven op zeven werken, en dan zonder problemen een avond op de lappen gaan. Pas op, dat doe ik nu nog af en toe. Maar ik zie er fameus van af.

Wat zeven op zeven werken betreft: een adempauze is jou niet gegund, lijkt het. ‘Dancing With The Stars’ is nog maar net afgerond.

Een geweldige ervaring, al was ik in het begin echt wel zenuwachtig. Ik had nog nooit een livepresentatie gedaan. ’t Was moeilijk, maar ik denk wel dat ik m’n gemak heb gevonden naarmate de weken vorderden.

Er komt al zeker een tweede seizoen. Teken je meteen voor een terugkeer?

Ik heb er nog niet over gepraat met de zender, dat zal voor later zijn. Maar ik zou er héél graag nog eens bij zijn. Tuurlijk!

‘Matchmakers’ krijgt dan weer geen vervolg.

En dat vind ik zo jammer, ik had het heel graag nog eens gedaan. We kregen ook heel wat toffe reacties, maar de kijkcijfers waren niet fantastisch. Maar met ‘Zo Man, Zo Vrouw’ wordt het minstens even tof. (knipoog)

Zou je ondanks ‘Matchmakers’ kunnen zeggen dat je in 2018 in rustig vaarwater bent terechtgekomen? Jij hebt jouw plaats alleszins definitief veroverd.

Da’s nu net het vreemde bij mij. Ik denk niet dat het ooit rustig zal worden in m’n hoofd. Nochtans hoor ik het nu regelmatig: ‘Als je veertig wordt, zal je op je poten staan en is alles helder.’ Ik zal nooit het gevoel hebben van: ‘Ha, nu is alles eindelijk in orde.’ Ik zal altijd wel met de angst leven dat het bij één foute beslissing gedaan kan zijn voor mij.

Vreemd toch, dat je die rusteloosheid in je privéleven helemaal niet hebt.

Nee, ik heb een geweldige basis bij m’n vriend. Dat moet ook, met mijn hectische job. Weten dat je altijd ergens echt kan thuiskomen.

Een huwelijk zou die basis nog iets solider maken, Jani.

Maar dat zal er ook in 2019 niet van komen, denk ik. Als ik ga trouwen, wil ik tijd hebben om dat van a tot z zelf te organiseren. Nee, dat ga ik niet uit handen geven. En nu ik denk aan al het werk dat daarbij komt kijken, vrees ik dat ik daar pas op m’n tachtigste tijd voor zal hebben (lacht).

Je vriend zal het graag horen. Wordt het toch nog een romantische kerst dit jaar, Jani?

Weet je, ik ben in het verleden dikwijls op reis gegaan in deze periode. Maar vorig jaar is m’n oma gestorven met kerst. Het wordt nooit meer hetzelfde, denk ik. En dus wil ik m’n mama en papa dicht bij mij dit jaar. Ze komen vieren in Antwerpen en blijven bij mij slapen. M’n broer en schoonouders komen dan ook langs. Daar draait het uiteindelijk om, samen gezellig bij de kerstboom. Of ben ik nu écht oud aan het worden? (lacht)