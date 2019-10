Jani Kazaltzis maakt indruk in Nederland: “Ze vinden mij ad rem, een mooier compliment is er toch niet?” HL

22 oktober 2019

06u28 0 TV Vlaanderen heeft hij al veroverd en nu lijkt ook Nederland voor Jani Kazaltzis (40) te vallen. De reacties op zijn twee tv-programma’s en nieuwste boek ‘Wat zou Jani zeggen’ zijn er unaniem lovend. Op de voorpagina van de grootste krant van Nederland werd hij gisteren omschreven als dé topstylist. “Vreemd, al die aandacht, want ik ben de voorbije vier jaar zelfs niet meer in Nederland geweest.”

Jani weet tegenwoordig amper nog waar zijn hoofd staat. Zondag overleefde hij de vijfde aflevering van ‘Dancing With The Stars’, vanavond sluit hij het twaalfde seizoen van ’Zo Man, Zo Vrouw’ af en tussendoor houdt hij zijn zitje warm in de jury van ‘De Slimste Mens’. VIER lijkt tegenwoordig wel Jani-tv. “Ik heb mijn handen meer dan vol in Vlaanderen, maar ondertussen beweegt er toch ook wel wat in Nederland”, zegt Jani. “Vreemd, want dat gebeurt daar vanzelf. Ik zit daar niet achter. Nederland leerde me zo’n tien jaar geleden kennen als jurylid in ‘Benelux’ Next Topmodel’, maar daarna viel mijn werk daar en dus ook de aandacht compleet stil. Tot nu. VIER werkt nauw samen met Nederlandse zenders en door die uitwisseling was ik daar in twee programma’s te zien. ‘All You Need Is Jani’ werd op RTL5 uitgezonden en ‘Jani Gaat’ op NOP3. Ik heb daar natuurlijk geen enkel probleem mee, maar dat wordt allemaal buiten mij om beslist.”

Mooie complimenten

De stijl van Jani valt in Nederland duidelijk in de smaak. “Dat merkte ik niet alleen aan de kijkcijfers, maar ook aan mijn Instagram. De laatste maanden kreeg ik een pak Nederlandse volgers bij. Onder hen zelfs ook veel bekende Nederlanders. Ik schrik van de felicitaties en de mooie complimenten, die ik krijg. De Telegraaf noemde me gisteren nog ‘de topstylist die lekker scherp en ad rem is’. Super, toch? Nederlanders die een Vlaming ad rem vinden: waar gaan we dat schrijven? (lacht) Ja, Nederland is ‘on going’ en ik laat me die aandacht welgevallen. Ook al overdondert die me, want de voorbije vier jaar ben ik zelfs niet meer in Nederland geweest. Op één bezoekje aan de Fashion Week na dan. Ik mik ook niet op een carrière in Nederland, want ik heb mijn handen nu vol met mijn werk in Vlaanderen en voel me hier ook goed. (wacht even) Al sta ik altijd open voor alles wat mijn horizon kan verbreden. (lacht)”

Leven overhoop gegooid

Ondertussen gaat het in Vlaanderen snoeihard voor Jani. Met dank aan ‘Dancing With The Stars’. “In ‘Jani Gaat’ moest ik ook zware proeven afleggen, maar daar kon ik me toen op voorbereiden. ‘DWTS’ is anders. Ik sta vandaag vol blauwe plekken, kamp constant met spierpijn en word elke ochtend wakker met het gevoel alsof er een camion over mij is gereden. Ik ben wel wat drukte gewoon en zeven dagen op zeven werken is voor mij echt geen probleem. Maar deelnemen aan ‘DWTS’ slaat alles. Dat is met niks te vergelijken. Ik ben niet alleen fysiek moe, maar het programma gooit mijn leven ook compleet overhoop. ‘DWTS’ gaat live en krijgt dus voorrang op alles, want op zondagavond moet ik er staan. Ik kan niet zeggen: ‘Dat doe ik volgende week wel’. Ik moet dus gemiddeld zes uur per dag trainen.”

Tussendoor bereidt Jani ook nog een nieuw programma voor. “Ja, dat komt er ook nog eens bij, want het leven stopt niet na mijn laatste deelname aan ‘DWTS’. Dat nieuwe format moet begin 2020 op tv komen en daarin ga ik dingen doen, die ik nog nooit eerder heb gedaan. Als ik naar mijn agenda kijk, moet ik toegeven dat dit zonder twijfel de spannendste en drukste periode in mijn leven is. Mijn privé-leven staat dan ook op een erg laag pitje. Gelukkig is mijn vriend erg begripvol en weet hij dat deze drukte binnenkort ook stopt en nadien een vakantie gepland hebben.”

100 seizoenen

Deze avond sluit Jani op VIER het twaalfde seizoen van ‘Zo Man Zo Vrouw’ af. “Over een dertiende seizoen wordt pas gepraat na ‘DWTS’, maar ik zou van dat programma gerust nog 100 seizoenen willen maken. Zo leuk vind ik dat. Bovendien verlopen de opnamen elk seizoen vlotter omdat de kandidaten me beter kennen en weten dat ik het allemaal niet slecht bedoel en niemand wil kwetsen. ‘Zo Man Zo Vrouw’ is voor mij nooit werken of zweten. Dat kan ik niet zeggen van ‘Dancing With The Stars’. (lacht) Al hoor je mij niet klagen. Ik worstel voortdurend met het gevoel dat ik het overzicht kwijt ben van wat er rond en met mij aan het gebeuren is. Ik heb op dit moment bijvoorbeeld geen tijd om de reacties op mijn nieuw boek ‘Wat zou Jani zeggen’ op de voet te volgen. Ja, ik draai serieus door. Maar stiekem vind ik deze mallemolen eigenlijk ook wel heerlijk. (lacht)”