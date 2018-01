Jani Kazaltzis en Imke Courtois staan oog in oog met krokodil: "Je gaat die toch niet lokken?" DBJ

31 januari 2018

16u28

Bron: SBS 0

Maandag 5 februari start het nieuwe seizoen van Bartel Van Riets survivalprogramma 'Bartel in het wild'. In de eerste aflevering moeten Jani Kazaltzis en Imke Courtois overleven op een onbewoond eiland in Panama. Al bij zijn aankomst krijgt de stijlgoeroe de schrik van zijn leven, want op het eiland blijken krokodillen te zitten. "Ga voor mij staan"!