Jani Kazaltzis eerlijk over ingrepen: “Plastische chirurgie? Ik noem dat retouches” LOV

03 juli 2020

07u18 0 TV Deze week lanceerde Vlaanderen’s bekendste stylist Jani Kazaltzis (41) zijn nieuwe online platform JANI.be. Daarop zullen heel wat online videoreeksen verschijnen, waarvan ‘Drag Talk’ er eentje is. In de eerste aflevering is hij alvast opvallend eerlijk.

In ‘Drag Talk’ ontvangt Jani samen met zijn drie flamboyante dragvriendinnen elke week een Bekende Vlaming in zijn glamoureuze studio, en onderwerpt hen aan een spervuur van vragen. Sportpresentator Ruben Van Gucht (34) mag de spits afbijten in de eerste aflevering. “Veel mensen spreken mij aan over mijn ogen, die zijn wat doorhangend, maar ik vind dat tof”, zegt Ruben wanneer hem werd gevraagd of hij plastische chirurgie zou overwegen.

Dragqueen Misty Moonlight kon het niet laten om dezelfde vraag aan Jani te stellen. “Plastische chirurgie? Ik noem dat retouches”, zegt hij. Hij geeft toe dat hij fillers en botox liet inbrengen op enkele punten in zijn gezicht: in de jukbeenderen, frons, voorhoofd en lippen. Van chirurgie is geen sprake, benadrukt hij.



