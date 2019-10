Jani Kazaltzis barst in tranen uit tijdens repetities ‘Dancing with the Stars’ SDE

12 oktober 2019

11u28

Bron: VIER

In de vierde aflevering van ‘Dancing With The Stars’ kijken de BV’s naar het verleden. En dat blijkt niet altijd gemakkelijk. “Er is één ding in mijn leven waar ik heel lang mee gezeten heb”, vertelt Jani. “Een soort schuldgevoel en spijt. Toen ik nog persoonlijke styling deed heb ik een mevrouw leren kennen, Simone. En die had kanker. Op een gegeven moment lag ze in het ziekenhuis en stuurde ze me een berichtje dat ze me wilde zien. En ik heb er niet op geantwoord. Dat is echt het moment dat ik heel boos ben geweest op mezelf." Toen Jani enkele dagen later wél terugbelde, was het al te laat. Simone was overleden. En daar heeft de stylist het nog altijd moeilijk mee.