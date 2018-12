Jani inspireerde Jan Eelen voor de seizoensfinale van ‘Callboys’: “Mijn hond is opgehangen in de lift” DBJ

19 december 2018

21u40 0 TV Gert en James zijn halverwege de eerste week van hun eindejaarsshow. Het was een bewogen aflevering waarin Jani een tragisch verhaal over het overlijden van zijn hond deelde en Timtation terugkeer op zijn relatie met zijn ex Deborah.

Een lach en een traan, Jani en Tom verwerken het triestige einde van hun hondjes

Het hondje van Jani kwam op een gruwelijke wijze aan z’n einde. Het was zelfs zo dramatisch dat Jan Eelen er de mosterd vond voor het einde van Jay Vleugels van Callboys. “Mijn hond is opgehangen in de lift”, vertelt Jani zijn verhaal. Het verhaal van Jani inspireert Tom Waes voor een verhaal over een hond die meepakte uit een asiel aan zee.

Gert haalt grap uit met James “Ooh, dat is zo lelijk!”

Gert zag de kans voor een evident grapje en kon het niet laten James de poets te bakken. Hij liep er natuurlijk met de ogen wagenwijd open in.

Voor eens en altijd: Tim doet voor een laatste keer ‘mensen, mensen, mensen’

James ontvangt veel mensen, mensen, mensen in zijn top 100. En daar blinkt Timtation op plaats 42. Hij maakte komaf met de negatieve vibes en voelt zich nu super in zijn vel. Hij kwam ook even terug op de Miss-verkiezing die zijn ex Deborah Leemans won.

Een operatie aan de wijsheidstanden kostte Jani bijna het leven

Is het verwijderen van de wijsheidstanden een routine-operatie zonder risico? Voor Jani alleszins niet, hij geraakte besmet met een bacterie en plots hing zijn leven aan een zijden draadje. Hij had volgens de dokters slechts 40% kans op overleven en durfde niet slapen omdat hij dacht er in te blijven.