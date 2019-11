Jani hoeft ‘Dancing With The Stars’ niet te winnen: "Ik ben de minst goede danser" Redactie

08 november 2019

00u00 0 TV Jani Kazaltzis, Kelly Pfaff of Julie Vermeire: één van hen wint zondag het tweede seizoen van 'Dancing with the Stars' op VIER. "Bakken stress en een massa blessures: dat is de korte samenvatting", lacht Jani. Maar: "Als ik eerlijk ben, dan hoop ik dat Julie of Kelly wint."

Wie James Cooke opvolgt als beste danser is nog een mysterie, maar de kandidaten weten nu al dat hen een pittige zondagavond te wachten staat. Zo moeten ze elk twee nieuwe dansen brengen, waarna één finalist door de kijker wordt weggestemd. De twee overblijvers brengen nadien een dans die ze al eerder opvoerden en die de kijker voor hen gekozen heeft. Diezelfde kijker bepaalt nadien ook wie de felbegeerde trofee mee naar huis mag nemen. "Als ik eerlijk ben, dan hoop ik dat Julie of Kelly winnen", klinkt het bij Jani (40). "Zij hebben mij meermaals kippenvel bezorgd. Bovendien besef ik dat ik technisch gezien de minst goede danser ben van ons drietjes. Maar ik kan wel een show geven", lacht de stylist. "Ik denk dat iedereen dat wel gezien heeft bij 'Vogue' van Madonna. Al was dat vooral een pijnlijke affaire, want ik hield aan de voorbereidingen voor dat optreden een hoofdwonde over. Tijdens het repeteren lag de dansvloer op een bepaald moment vol bloed, zo erg was het. En dan zwijg ik nog over mijn pijnlijke schouders, de acht kilo die ik kwijt ben en de massa blauwe plekken op mijn lijf." (IDR)

En de andere twee?

Kelly Pfaff (42): "Of ik denk dat ik kan winnen? Ik heb van in het begin gezegd dat dit niet hoefde voor mij. Ik ben vooral blij dat ik dankzij Andrei zoveel heb bijgeleerd."Julie Vermeire (21): "Ik had nooit verwacht dat ik überhaupt in de finale zou staan. Voor mij is dit 'a dream come true', ongeacht de uitkomst."