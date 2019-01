Jani geeft stylingtips: “Deze prints horen echt niet thuis in je kleerkast” TK

17 januari 2019

Ook buiten ‘Zo Man Zo Vrouw’ geeft onze favoriete stijlgoeroe Jani Kazaltzis graag advies. Kledingstukken met prints zoals vosjes, Samson, uiltjes of schattige strikjes? Ze zijn een absolute no go als je het hem vraagt.