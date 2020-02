Jani geeft samen met Barbara Sarafian commentaar tijdens de Oscars: “Het is een beetje als samen op café gaan” Christophe D'Huysser

07 februari 2020

12u00

Bron: Story 0 TV Op 9 februari worden in Hollywood voor de 92ste keer de Oscars uitgereikt. Vlamingen die wakker blijven, kunnen het gebeuren volgen mét commentaar van Barbara Sarafian (51) en Jani Kazaltzis (40). “Ik had net een kalmere periode, dus mijn batterijen zijn weer opgeladen”, geeft Jani alvast mee aan Story.

Heel Hollywood telt af naar de Oscars, toch nog altijd de belangrijkste filmprijzen. Voor heel wat actrices blijft het ook een van die momenten waarop ze volop de kaart van de glamour mogen trekken. Niet dat de wereldsterren er zelf iets van zullen merken, maar hun outfits worden dit jaar extra kritisch beoordeeld door ‘onze’ Jani Kazaltzis. Samen met Barbara Sarafian zal de stylist de Oscars live van commentaar voorzien op ZES. “Ik kijk sowieso elk jaar”, out Jani zich als fan. “Voor iedereen die geïnteresseerd is in kledij, is dit evenement smullen. Wie heeft wat aan? Het is eigenlijk gewoon een modeshow op de rode loper. Voor ontwerpers zijn de Oscars pas echt een big thing. Voor hen is het zaak om grote sterren te strikken die hun kledij willen dragen, want heel de wereld zit te kijken.”

Door het uurverschil met L.A. moet jij wel een nachtje doordoen om de uitreiking live te becommentariëren.

Klopt. Dat wordt dus veel koffie drinken (lacht). Maar het valt mee. Mijn taak zit erop om twee uur ’s nachts, dus het voelt eerder aan als een avondje op stap gaan. En dan nog met Barbara als zeer leuk gezelschap. We kennen elkaar intussen al een paar jaar en het klikt echt. We delen dezelfde soort humor, en we vullen mekaar aan. Ik weet nu al dat de tijd voorbij zal vliegen omdat we zoveel gaan zitten lachen. Een beetje alsof we samen op café gaan.

Bezorgt zo’n blik op het glamou­reuze Hollywood jou geen ­acteerkriebels?

Ik heb het al een paar keer gedaan, maar het is echt niets voor mij. Ik heb veel te weinig geduld, dus ik hou het wijselijk bij presenteren. Binnenkort ben ik te zien in ‘Over de Oceaan’ op VIER en zit ik met SBS samen om de plannen voor 2021 te bespreken en te bekijken hoe we het nieuwe seizoen van Zo man, zo vrouw gaan aanpakken. Het belooft weer druk te worden, maar ik heb net een iets kalmere periode achter de rug. Pas op, die was ontzettend welkom. Vier maanden aan een stuk heb ik elke dag gewerkt, ook tijdens de weekends. Mijn batterijen moesten dringend opgeladen worden.

Zeven kilo verdikt

In november stond je in de finale van Dancing with the Stars. Heb je sindsdien nog tijd gemaakt om te dansen?

Eigenlijk niet, en ik zou de draad heel graag weer oppikken. Alleen komen die lesuren nooit goed uit. De zeven kilo die ik door het programma was afgevallen, zijn er ondertussen trouwens weer bij. Daar ben ik dan weer niet rouwig om, want op een bepaald moment was ik echt te mager.

Door al je randactiviteiten zouden we het bijna vergeten, maar je bent in de eerste plaats stylist. Is het een droom om ooit een celebrity te stylen voor de Oscars?

Dat was het vroeger, maar nu niet meer. Dat is zo’n zware druk op je schouders... Je moet steengoede connecties hebben met de grootste modehuizen om de beste jurken in handen te krijgen.

Wat is volgens jou dan ‘de beste jurk’ voor de Oscars?

Voor zo’n uitreiking moet een outfit superglamoureus en sexy zijn. Een beetje over the top zelfs. Met Dior zit je meestal goed op een rode loper. Maar het allerbelangrijkste: de jurk moet passen bij de persoonlijkheid van de actrice. Heel opvallende outfits, oké, maar het moet passen bij wie ze draagt.

Hoe bereid jij je voor op zo’n ­Oscar-uitreiking?

Met een minimum aan research. Zodra ik weet wie aanwezig zal zijn, zoek ik op wat ze vorig jaar droegen en of ze de gewoonte hebben om voor steeds dezelfde ontwerper te kiezen. Wat ze dit jaar precies zullen dragen, krijg ik natuurlijk ook pas op het moment zelf te zien. Gelukkig kan ik on the spot iets uit mijn mouw schudden. Ik weet wel een en ander af van mode (lacht).